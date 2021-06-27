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Обвал дома возле Маями: число жертв возросло, более 150 пропали без вести

Воскресенье, 27 июня 2021, 19:16
Обвал дома возле Маями: число жертв возросло, более 150 пропали без вести

Число погибших вследствие обрушения дома в городке Серфсайд возле Маями (Флорида, США) возросло до 9, пропавшими без вести считаются 156 человек.

Источник: Reuters

Детали: Представители власти выразили надежду, что некоторые из 156 пропавших без вести человек выжили в воздушных карманах, которые могли образоваться в обломках.

Их ищут с помощью собак, сонара, дронов и инфракрасного сканирования.

По словам чиновников, тлеющий огонь под завалами, который производил густой дым и мешал работе спасателей, погас.

Предыстория:

  • 24 июня в Майами обвалилась часть 12-этажного здания. По словам официальных лиц, в здании было более 130 квартир, из которых около 80 были заняты. Примерно половина рухнула.
  • 26 июня число погибших на месте обрушения увеличилось до пяти.

Украинская правда

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Темы: СШАчрезвычайное происшествие
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