Обвал дома возле Маями: число жертв возросло, более 150 пропали без вести

Число погибших вследствие обрушения дома в городке Серфсайд возле Маями (Флорида, США) возросло до 9, пропавшими без вести считаются 156 человек.

Источник: Reuters

Детали: Представители власти выразили надежду, что некоторые из 156 пропавших без вести человек выжили в воздушных карманах, которые могли образоваться в обломках.

Их ищут с помощью собак, сонара, дронов и инфракрасного сканирования.

По словам чиновников, тлеющий огонь под завалами, который производил густой дым и мешал работе спасателей, погас.

Предыстория: