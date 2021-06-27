У Києві відкрили сквер на честь розвідника Максима Шаповала

У Солом'янському районі Києва відкрили сквер на честь Героя України генерал-майора Максима Шаповала та пам’ятний знак, присвячений українським розвідникам.

Джерело: КМДА

Деталі: У церемонії відкриття скверу і пам’ятного знаку взяв участь мер Києва Віталій Кличко.

Мер нагадав, що Максим Шаповал загинув 27 червня 2017 року. Кличко зазначив, що Шаповал був убитий найманцем, дії якого координувалися ФСБ Росії та ГРУ ГШ збройних сил РФ.

У центрі скверу встановили садово-паркову скульптуру із емблемою Головного управління розвідки МО України – пам’ятний знак, присвячений українським розвідникам. Автор проєкту – народний художник України Микола Ількович Білик.

Пряма мова Кличка: "Раніше ми відкрили меморіальну дошку, що встановили на фасаді будинку, де жив Максим Шаповал. Його іменем вже назвали вулицю, на якій він мешкав. І я щиро вдячний громаді Солом’янського району, всім людям, з якими ми створювали цей гарний сквер та встановлення в ньому пам’ятного знаку, присвяченого українським розвідникам".

фото КМДА

Що передувало: Під час громадських обговорень у липні 2017 року було ініційовано надання статусу скверу ділянці на Повітрофлотському проспекті, 11-13 та присвоєння їй імені Максима Шаповала. Статус скверу ділянці Київрада надала в січні 2019 року.

10 червня 2021 року депутати Київської міської ради проголосували за присвоєння скверу імені Максима Шаповала.

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