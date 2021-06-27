В Киеве открыли сквер в честь разведчика Максима Шаповала

В Соломенском районе Киева открыли сквер в честь Героя Украины генерал-майора Максима Шаповала и памятный знак, посвященный украинским разведчикам.

Источник: КГГА

Детали: В церемонии открытия сквера и памятного знака принял участие мэр Киева Виталий Кличко.

Мэр напомнил, что Максим Шаповал погиб 27 июня 2017 года. Кличко отметил, что Шаповал был убит наемником, действия которого координировались ФСБ России и ГРУ ГШ вооруженных сил РФ.

В центре сквера установили садово-парковую скульптуру с эмблемой Главного управления разведки МО Украины – памятный знак, посвященный украинским разведчикам. Автор проекта - народный художник Украины Николай Билык.

Прямая речь Кличко: "Раньше мы открыли мемориальную доску, установили на фасаде дома, где жил Максим Шаповал. Его именем уже назвали улицу, на которой он жил. И я искренне благодарен общине Соломенского района, всем людям, с которыми мы создавали этот красивый сквер и установление в нем памятного знака, посвященного украинским разведчикам".

фото КГГА

Что предшествовало: Во время общественных обсуждений в июле 2017 года было инициировано предоставление статуса сквера участку на Воздухофлотском проспекте, 11-13 и присвоения ему лица Максима Шаповала. Статус сквера участку Киевсовет предоставил в январе 2019 года.

10 июня 2021 депутаты Киевского городского совета проголосовали за присвоение скверу имени Максима Шаповала.

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