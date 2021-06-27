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В Киеве открыли сквер в честь разведчика Максима Шаповала

Воскресенье, 27 июня 2021, 20:05
В Киеве открыли сквер в честь разведчика Максима Шаповала
фото КГГА

В Соломенском районе Киева открыли сквер в честь Героя Украины генерал-майора Максима Шаповала и памятный знак, посвященный украинским разведчикам.

Источник: КГГА

Детали: В церемонии открытия сквера и памятного знака принял участие мэр Киева Виталий Кличко.

Мэр напомнил, что Максим Шаповал погиб 27 июня 2017 года. Кличко отметил, что Шаповал был убит наемником, действия которого координировались ФСБ России и ГРУ ГШ вооруженных сил РФ.

В центре сквера установили садово-парковую скульптуру с эмблемой Главного управления разведки МО Украины – памятный знак, посвященный украинским разведчикам. Автор проекта - народный художник Украины Николай Билык.

Прямая речь Кличко: "Раньше мы открыли мемориальную доску, установили на фасаде дома, где жил Максим Шаповал. Его именем уже назвали улицу, на которой он жил. И я искренне благодарен общине Соломенского района, всем людям, с которыми мы создавали этот красивый сквер и установление в нем памятного знака, посвященного украинским разведчикам".

 
фото КГГА

Что предшествовало: Во время общественных обсуждений в июле 2017 года было инициировано предоставление статуса сквера участку на Воздухофлотском проспекте, 11-13 и присвоения ему лица Максима Шаповала. Статус сквера участку Киевсовет предоставил в январе 2019 года.

10 июня 2021 депутаты Киевского городского совета проголосовали за присвоение скверу имени Максима Шаповала.

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Предыстория:

  • Один из руководителей Главного управления разведки Министерства обороны Максим Шаповал погиб 27 июня: на перекрестке улиц Соломенская и Механизаторов в Киеве взорвался его "Мерседес".
  • Президент Петр Порошенко посмертно присвоил Шаповалу звание генерал-майора и Героя Украины.
  • 17 апреля 2019 года СБУ заявила, что взрывчатку под автомобиль Шаповала заложил диверсант Олег Шутов, который был "сотрудником так называемого центра спецопераций "МГБ ДНР" под опекой офицеров ФСБ РФ и военной разведки российских спецслужб".

Украинская правда

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Темы: Киевразведка
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