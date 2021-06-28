В ООН з’ясували, що російські найманці коять воєнні злочини в ЦАР — NYT

Слідчі ООН з’ясували, що російські найманці, дислоковані в Центральноафриканській Республіці, вбили мирних жителів, розграбували будинки і застрелили вірян в мечеті під час великої військової операції на початку цього року.

Джерело: The New York Times з посиланням на отриманий звіт для Ради Безпеки ООН, заснований на фотознімках і конфіденційних свідченнях свідків і місцевої влади

Деталі: У звіті ідеться, що російські найманці, які діють під виглядом беззбройних військових радників, вели урядові війська в бій під час наступу з витіснення повстанців з декількох міст в січні і лютому. Російські бойовики розмістилися в великих гірничодобувних центрах країни з великими запасами алмазів.

Порушення з боку російських і союзних урядових військ "включали випадки надмірного застосування сили, не вибіркові вбивства, захоплення шкіл і великомасштабні грабежі, в тому числі гуманітарних організацій".

У грудні російські служби безпеки відкрили вогонь по вантажівці, яка наближалася до блокпосту в місті Гримар, в результаті чого, як з'ясували слідчі, загинули три мирні жителі і 15 були поранені.

Потім в лютому росіяни на чолі урядових військ атакували мечеть Аль-Таква в Бамбарі, де повстанці сховалися серед вірян. У повідомленні говориться, що щонайменше шість мирних жителів були вбиті, коли росіяни штурмували мечеть, стріляючи зі зброї.

У звіті також задокументовано вбивство російськими військами ще п'яти мирних жителів, в тому числі двох людей з обмеженими можливостями.

Крім того, російських військових обвинувачують в крадіжці грошей, мотоциклів та інших цінностей під час обшуку будинків.

Російські офіційні особи заперечують, що їх сили вели вогонь по мирних жителях або здійснювали зловживання. Координатор російської військової місії в Бангі повідомив слідчим, що повстанці використовували мечеть Таква як вогневої позиції. Але він заперечував, що росіяни проникли в будівлю або відкрили вогонь по мирних жителях.

Як зазначається, звіт ООН буде опублікований на цьому тижні.

ЦАР звернулася до Росії в 2017 році, щоб відібрати контроль над своєю торгівлею алмазами у повстанців і допомогти покласти край конфлікту, в результаті якого з 2012 року загинули тисячі, а понад мільйон людей стали біженцями.

Кремль запропонував направити неозброєних військових інструкторів для допомоги в навчанні центральноафриканської армії для виконання місії, схваленої ООН, яка зробила виняток зі збройного ембарго на ЦАР, що діє з 2013 року.

Але, пише NYT, швидко стало зрозуміло, що російські "інструктори" насправді були озброєними найманцями, і операція перетворилася на "злегка завуальовану" спробу зміцнити вплив і укласти ділові угоди для Кремля в Африці, включаючи угоди, пов’язані з алмазами. Кілька компаній, в яких працюють "інструктори", пов'язані з Євгеном Пригожиним, який близький до президента РФ Володимира Путіна і якому в 2019 році в США пред'явили звинувачення у фінансуванні "інформаційної війни" і зриві американських виборів 2016 року. В березні інший орган ООН звинуватив компанію, пов'язану з Пригожиним, в причетності до позасудових страт, насильницьких зникнень і тортур.

Хоча російські офіційні особи заявляють, що у них ніколи не було більше 550 "інструкторів" в країні, слідчі ООН виявили, що іноді їх число сягало 2100 чоловік.

В останні роки російські "підрядники" з забезпечення безпеки з'явилися і в інших постраждалих від конфліктів африканських країнах, включаючи Лівію, Мозамбік і Південний Судан.

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