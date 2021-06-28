В ООН выяснили, что российские наемники совершают военные преступления в ЦАР — NYT

Следователи ООН выяснили, что российские наемники, дислоцированные в Центральноафриканской Республике, убили мирных жителей, разграбили дома и застрелили верующих в мечети во время крупной военной операции в начале этого года.

Источник: The New York Times со ссылкой на полученный отчет для Совета Безопасности ООН, основанный на фотоснимках и конфиденциальных показаниях свидетелей и власти

Детали: В отчете говорится, что российские наемники, которые действуют под видом безоружных военных советников, вели правительственные войска в бой во время наступления по вытеснению повстанцев из нескольких городов в январе и феврале. Российские боевики разместились в крупных горнодобывающих центрах страны с большими запасами алмазов.

Нарушения со стороны российских и союзных правительственных войск "включали случаи чрезмерного применения силы, неизбирательные убийства, захват школ и крупномасштабные грабежи, в том числе гуманитарных организаций".

В декабре российские службы безопасности открыли огонь по грузовику, которая приближался к блокпосту в городе Гримар, в результате чего, как выяснили следователи, погибли три мирных жителя и 15 были ранены.

Затем в феврале россияне во главе правительственных войск атаковали мечеть Аль-Таква в Бамбаре, где повстанцы укрылись среди верующих. В сообщении говорится, что по меньшей мере шесть мирных жителей были убиты, когда россияне штурмовали мечеть, стреляя из оружия.

В отчете также задокументированы убийство российскими войсками еще пяти мирных жителей, в том числе двух людей с ограниченными возможностями.

Кроме того, российских военных обвиняют в краже денег, мотоциклов и других ценностей при обыске домов.

Российские официальные лица отрицают, что их силы вели огонь по мирным жителям или осуществляли злоупотребления. Координатор российской военной миссии в Банги сообщил следователям, что повстанцы использовали мечеть Таква как огневой позиции. Но он отрицал, что россияне проникли в здание или открыли огонь по мирным жителям.

Как отмечается, отчет ООН будет опубликован на этой неделе.

ЦАР обратилась к России в 2017 году, чтобы отобрать контроль над своей торговлей алмазами у повстанцев и помочь положить конец конфликту, в результате которого с 2012 года погибли тысячи, а более миллиона человек стали беженцами.

Кремль предложил направить невооруженных военных инструкторов для помощи в обучении центральноафриканской армии для выполнения миссии, одобренной ООН, которая сделала исключение из эмбарго на ЦАР, действующее с 2013 года.

Но, пишет NYT, быстро стало понятно, что российские "инструкторы" на самом деле были вооруженными наемниками, и операция превратилась в "слегка завуалированную" попытку укрепить влияние и заключить деловые соглашения для Кремля в Африке, включая сделки, связанные с алмазами. Несколько компаний, в которых работают "инструкторы", связаны с Евгением Пригожиным, который близок к президенту РФ Владимиру Путину и которому в 2019 году в США предъявили обвинения в финансировании "информационной войны" и срыве американских выборов 2016 года. В марте другой орган ООН обвинил компанию, связанную с Пригожиным, в причастности к внесудебным казням, насильственным исчезновениям и пыткам.

Хотя российские официальные лица заявляют, что у них никогда не было более 550 "инструкторов" в стране, следователи ООН обнаружили, что иногда их число достигало 2100 человек.

В последние годы российские "подрядчики" по обеспечению безопасности появились и в других пострадавших от конфликтов африканских странах, включая Ливию, Мозамбик и Южный Судан.

Напомним: