В ООН выяснили, что российские наемники совершают военные преступления в ЦАР — NYT
Следователи ООН выяснили, что российские наемники, дислоцированные в Центральноафриканской Республике, убили мирных жителей, разграбили дома и застрелили верующих в мечети во время крупной военной операции в начале этого года.
Источник: The New York Times со ссылкой на полученный отчет для Совета Безопасности ООН, основанный на фотоснимках и конфиденциальных показаниях свидетелей и власти
Детали: В отчете говорится, что российские наемники, которые действуют под видом безоружных военных советников, вели правительственные войска в бой во время наступления по вытеснению повстанцев из нескольких городов в январе и феврале. Российские боевики разместились в крупных горнодобывающих центрах страны с большими запасами алмазов.
Нарушения со стороны российских и союзных правительственных войск "включали случаи чрезмерного применения силы, неизбирательные убийства, захват школ и крупномасштабные грабежи, в том числе гуманитарных организаций".
В декабре российские службы безопасности открыли огонь по грузовику, которая приближался к блокпосту в городе Гримар, в результате чего, как выяснили следователи, погибли три мирных жителя и 15 были ранены.
Затем в феврале россияне во главе правительственных войск атаковали мечеть Аль-Таква в Бамбаре, где повстанцы укрылись среди верующих. В сообщении говорится, что по меньшей мере шесть мирных жителей были убиты, когда россияне штурмовали мечеть, стреляя из оружия.
В отчете также задокументированы убийство российскими войсками еще пяти мирных жителей, в том числе двух людей с ограниченными возможностями.
Кроме того, российских военных обвиняют в краже денег, мотоциклов и других ценностей при обыске домов.
Российские официальные лица отрицают, что их силы вели огонь по мирным жителям или осуществляли злоупотребления. Координатор российской военной миссии в Банги сообщил следователям, что повстанцы использовали мечеть Таква как огневой позиции. Но он отрицал, что россияне проникли в здание или открыли огонь по мирным жителям.
Как отмечается, отчет ООН будет опубликован на этой неделе.
ЦАР обратилась к России в 2017 году, чтобы отобрать контроль над своей торговлей алмазами у повстанцев и помочь положить конец конфликту, в результате которого с 2012 года погибли тысячи, а более миллиона человек стали беженцами.
Кремль предложил направить невооруженных военных инструкторов для помощи в обучении центральноафриканской армии для выполнения миссии, одобренной ООН, которая сделала исключение из эмбарго на ЦАР, действующее с 2013 года.
Но, пишет NYT, быстро стало понятно, что российские "инструкторы" на самом деле были вооруженными наемниками, и операция превратилась в "слегка завуалированную" попытку укрепить влияние и заключить деловые соглашения для Кремля в Африке, включая сделки, связанные с алмазами. Несколько компаний, в которых работают "инструкторы", связаны с Евгением Пригожиным, который близок к президенту РФ Владимиру Путину и которому в 2019 году в США предъявили обвинения в финансировании "информационной войны" и срыве американских выборов 2016 года. В марте другой орган ООН обвинил компанию, связанную с Пригожиным, в причастности к внесудебным казням, насильственным исчезновениям и пыткам.
Хотя российские официальные лица заявляют, что у них никогда не было более 550 "инструкторов" в стране, следователи ООН обнаружили, что иногда их число достигало 2100 человек.
В последние годы российские "подрядчики" по обеспечению безопасности появились и в других пострадавших от конфликтов африканских странах, включая Ливию, Мозамбик и Южный Судан.
Напомним:
- Война в ЦАР длится с 2012 года. С одной стороны находятся повстанцы, с другой - действующая власть. Последних поддерживают миротворцы ООН.
- В начале мая 2021 RFI опубликовал расследование о деятельности российских наемников в ЦАР. Речь идет о трех военизированные группировках, действующих в ЦАР на стороне правительственной армии: "ПВК Вагнера", Sewa Security Services и Lobaye Invest SARLU. По данным RFI, участники этих формирований убивают и пытают мирных жителей, осуществляют групповые изнасилования и занимаются грабежами.
- В середине июня в CNN сообщили, что российские наемники в ЦАР неоднократно были причастны к пыткам и убийствам местных жителей под предлогом борьбы с повстанцами.