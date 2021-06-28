ЗМІ: Берлін наполягатиме на забороні в'їзду до ЄС для британських мандрівників
Понеділок, 28 червня 2021, 04:10
Німеччина хоче заборонити британським мандрівникам в'їзд до ЄС незалежно від того, чи були вони щеплені від COVID-19.
Джерело: Reuters з посиланням на The Times
Деталі: Німецька канцлер Ангела Меркель хоче позначити Великобританію як "країну, що викликає стурбованість" у зв’язку з поширенням варіанту "Дельта".
Ці плани будуть обговорюватися високопоставленими європейськими та національними офіційними особами в Комітеті з інтегрованого політичної кризи ЄС, і їм будуть чинити опір Греція, Іспанія, Кіпр, Мальта та Португалія.
Меркель має зустрітися з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном наступного тижня.
Нагадаємо:
- Наприкінці травня Німеччина оголосила Велику Британію зоною, що викликає "побоювання" - це пов’язане з поширенням у країні особливо заразного варіанту COVID-19.
- Нині в Британії вирує варіант "Дельта" - ним спричинені понад 90% COVID-випадків.