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ЗМІ: Берлін наполягатиме на забороні в'їзду до ЄС для британських мандрівників

Понеділок, 28 червня 2021, 04:10

Німеччина хоче заборонити британським мандрівникам в'їзд до ЄС незалежно від того, чи були вони щеплені від COVID-19.

Джерело: Reuters з посиланням на  The Times

Деталі: Німецька канцлер Ангела Меркель хоче позначити Великобританію як "країну, що викликає стурбованість" у зв’язку з поширенням варіанту "Дельта".

Ці плани будуть обговорюватися високопоставленими європейськими та національними офіційними особами в Комітеті з інтегрованого політичної кризи ЄС, і їм будуть чинити опір Греція, Іспанія, Кіпр, Мальта та Португалія.

 Меркель має зустрітися з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном наступного тижня.

Нагадаємо:

  • Наприкінці травня Німеччина оголосила Велику Британію зоною, що викликає "побоювання" - це пов’язане з поширенням у країні особливо заразного варіанту COVID-19.
  • Нині в Британії вирує варіант "Дельта" - ним спричинені понад 90% COVID-випадків.

Теми: НімеччинакоронавірусБританія


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