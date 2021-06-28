ЗМІ: Берлін наполягатиме на забороні в'їзду до ЄС для британських мандрівників

Німеччина хоче заборонити британським мандрівникам в'їзд до ЄС незалежно від того, чи були вони щеплені від COVID-19.

Джерело: Reuters з посиланням на The Times

Деталі: Німецька канцлер Ангела Меркель хоче позначити Великобританію як "країну, що викликає стурбованість" у зв’язку з поширенням варіанту "Дельта".

Ці плани будуть обговорюватися високопоставленими європейськими та національними офіційними особами в Комітеті з інтегрованого політичної кризи ЄС, і їм будуть чинити опір Греція, Іспанія, Кіпр, Мальта та Португалія.

Меркель має зустрітися з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном наступного тижня.

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