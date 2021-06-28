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СМИ: Берлин будет настаивать на запрете въезда в ЕС для британских путешественников

Понедельник, 28 июня 2021, 04:10

Германия хочет запретить британским путешественникам въезд в ЕС независимо от того, были ли они привиты от COVID-19.

Источник: Reuters со ссылкой на The Times

Детали: Немецкая канцлер Ангела Меркель хочет обозначить Великобританию как "страну, которая вызывает обеспокоенность" в связи с распространением варианта "Дельта".

Эти планы будут обсуждаться высокопоставленными европейскими и национальными официальными лицами в Комитете по интегрированному политическому кризису ЕС, и им будут противиться Греция, Испания, Кипр, Мальта и Португалия.

 Меркель встретится с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на следующей неделе.

Напомним:

  • В конце мая Германия объявила Великобританию зоной, которая вызывает "опасения" - это связано с распространением в стране особенно заразного варианта COVID-19.
  • Сейчас в Британии бушует вариант "Дельта" - им вызваны более 90% COVID-случаев.

Темы: ГерманиякоронавирусБритания


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