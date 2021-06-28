СМИ: Берлин будет настаивать на запрете въезда в ЕС для британских путешественников

Германия хочет запретить британским путешественникам въезд в ЕС независимо от того, были ли они привиты от COVID-19.

Источник: Reuters со ссылкой на The Times

Детали: Немецкая канцлер Ангела Меркель хочет обозначить Великобританию как "страну, которая вызывает обеспокоенность" в связи с распространением варианта "Дельта".

Эти планы будут обсуждаться высокопоставленными европейскими и национальными официальными лицами в Комитете по интегрированному политическому кризису ЕС, и им будут противиться Греция, Испания, Кипр, Мальта и Португалия.

Меркель встретится с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на следующей неделе.

Напомним: