СМИ: Берлин будет настаивать на запрете въезда в ЕС для британских путешественников
Понедельник, 28 июня 2021, 04:10
Германия хочет запретить британским путешественникам въезд в ЕС независимо от того, были ли они привиты от COVID-19.
Источник: Reuters со ссылкой на The Times
Детали: Немецкая канцлер Ангела Меркель хочет обозначить Великобританию как "страну, которая вызывает обеспокоенность" в связи с распространением варианта "Дельта".
Эти планы будут обсуждаться высокопоставленными европейскими и национальными официальными лицами в Комитете по интегрированному политическому кризису ЕС, и им будут противиться Греция, Испания, Кипр, Мальта и Португалия.
Меркель встретится с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на следующей неделе.
Напомним: