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Коронавирус: в Украине 285 новых заражений и 9 смертей

Понедельник, 28 июня 2021, 08:16
Коронавирус: в Украине 285 новых заражений и 9 смертей

В воскресенье, 27 июня, в стране обнаружили 285 новых случаев коронавируса, больше всего – в Киеве. 9 больных умерли.

Источник: данные Минздрава

Детали: Из 285 вновь выявленных больных – 19 детей и три медработника.

Кроме того, за минувшие сутки были госпитализированы 384 больных, вирус унес жизни 9 украинцев.

Также Минздрав сообщил о 723 выздоровевших.

За сутки было протестировано 19477 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (116), Днепропетровской (24), Киевской (22), Николаевской (20) и Одесской (11) областях.

Напомним:

  • В субботу, 26 июня, в Украине было зафиксировано 450 случаев коронавируса, 17 больных умерли, 1097 - выздоровели.
  • Всего 26 июня в мире обнаружили 309 179 новых больных Covid, больше всего – в Индии, Бразилии и Колумбии. Украина с 450 больными находится на 59 месте в мире – между Марокко и Канадой. Среди европейских стран Украина восьмая.

Знать больше:

COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемия
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