Іран заявив про створення безпілотника, здатного подолати 7 тисяч км

Командувач Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР) Хосейн Саламі повідомив, що іранські військові мають в своєму розпорядженні безпілотники, здатні подолати без посадки 7 тисяч кілометрів.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на офіційні іранські ЗМІ

Пряма мова Саламі: "У нас є безпілотники, які можуть подолати 7 тисяч км, після чого здійснити посадку".

Деталі: Західні ЗМІ зазначають, що це рекордні для Ірану показники, новий БПЛА може пролетіти 3,5 км до цілі, після чого повернутися до місця, звідки його запускали.

До цього часу найбільша даність польоту безпілотника в Ірані була у апаратів "Газа" - вони здатні подолати 2 тисяч км до мети, а потім повернутися.

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