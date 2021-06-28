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Иран заявил о созданиии беспилотника, способного преодолеть 7 тысяч км

Понедельник, 28 июня 2021, 08:55
Иран заявил о созданиии беспилотника, способного преодолеть 7 тысяч км
Хосейн Салами

Командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Хосейн Салами сообщил, что иранские военные имеют в своем распоряжении беспилотники, способные преодолеть без посадки 7 тысяч километров.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на официальные иранские СМИ

Прямая речь Салами: "У нас есть беспилотники, которые могут преодолеть 7 тысяч км, после чего совершить посадку.

Детали: Западные СМИ отмечают, что это рекордные для Ирана показатели, новый БПЛА может пролететь 3,5 км до цели, а потом вернуться к месту, откуда его запускали.

До сих пор наибольшая данность полета беспилотника в Иране была у аппаратов "Газа" – они способны преодолеть 2 тысяч км до цели, а затем вернуться.

Напомним:

  • Израиль с предостережением воспринял победу на президентских выборах в Иране ультраконсервативного политика Ибрагима Раиси и ожидает форсированного развития ядерной программы Ирана при его президентстве.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Иранавиаоружие
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