Иран заявил о созданиии беспилотника, способного преодолеть 7 тысяч км
Понедельник, 28 июня 2021, 08:55
Командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Хосейн Салами сообщил, что иранские военные имеют в своем распоряжении беспилотники, способные преодолеть без посадки 7 тысяч километров.
Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на официальные иранские СМИ
Прямая речь Салами: "У нас есть беспилотники, которые могут преодолеть 7 тысяч км, после чего совершить посадку.
Детали: Западные СМИ отмечают, что это рекордные для Ирана показатели, новый БПЛА может пролететь 3,5 км до цели, а потом вернуться к месту, откуда его запускали.
До сих пор наибольшая данность полета беспилотника в Иране была у аппаратов "Газа" – они способны преодолеть 2 тысяч км до цели, а затем вернуться.
Напомним:
- Израиль с предостережением воспринял победу на президентских выборах в Иране ультраконсервативного политика Ибрагима Раиси и ожидает форсированного развития ядерной программы Ирана при его президентстве.