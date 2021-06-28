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В Україні вже зроблено 2,5 мільйони щеплень проти Covid

Понеділок, 28 червня 2021, 09:14

У неділю, 27 червня, в країні Covid-вакцину отримала 18 631 особа, загалом з початку вакцинальної кампанії проведено 2 484 766 щеплень.

Джерело: МОЗ

Деталі: 18 631 людину щеплено проти Covid-19 за добу, з них першу дозу отримала 11 041 людина, другу дозу (повна імунізація) – 7 590 людей.

В неділю в Україні працювали 123 мобільні бригади, 241 пункт щеплення та 83 центри вакцинації.

Станом на 27 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались вже 749 035 людей.

Від початку вакцинальної кампанії отримали 1 дозу вакцини 1 904 878 українців, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 579 888 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом зроблено 2 484 766 щеплень.

Нагадаємо:

  • У суботу в Україні 43 660 людей було щеплено проти коронавірусу, а у п'ятницю – 97 130 людей (що було рекордним показником).
  • Вакцинація проти коронавірусу почалася в Україні 24 лютого 2021 року.

Знати більше:

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусМОЗ


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