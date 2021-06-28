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В Украине уже сделано 2,5 миллиона прививок против Covid

Понедельник, 28 июня 2021, 09:14
В Украине уже сделано 2,5 миллиона прививок против Covid

В воскресенье, 27 июня, в стране Covid-вакцину получил 18 631 человек, всего с начала прививочной кампании сделано 2 484 766 прививок.

Источник: Минздрав

Детали: 18 631 человек привит против Covid-19 за минувшие сутки, из них первую дозу получил 11 041 человек, вторую дозу (полная иммунизация) – 7590 человек.

В воскресенье в Украине работали 123 мобильные бригады, 241 пункт прививок и 83 центра вакцинации.

По состоянию на 27 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались уже 749 035 человек.

С начала прививочной кампании получили 1 дозу вакцины 1 904 878 украинцев, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 579 888 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 2 484 766 прививок.

Напомним:

  • В субботу в Украине 43 660 человек было привито против коронавируса, а в пятницу – 97 130 человек (что было рекордным показателем).
  • Вакцинация против коронавируса началась в Украине 24 февраля 2021 года.

Знать больше:

COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Темы: вакцинациякоронавирусМинздрав
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