В Украине уже сделано 2,5 миллиона прививок против Covid
В воскресенье, 27 июня, в стране Covid-вакцину получил 18 631 человек, всего с начала прививочной кампании сделано 2 484 766 прививок.
Источник: Минздрав
Детали: 18 631 человек привит против Covid-19 за минувшие сутки, из них первую дозу получил 11 041 человек, вторую дозу (полная иммунизация) – 7590 человек.
В воскресенье в Украине работали 123 мобильные бригады, 241 пункт прививок и 83 центра вакцинации.
По состоянию на 27 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались уже 749 035 человек.
С начала прививочной кампании получили 1 дозу вакцины 1 904 878 украинцев, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 579 888 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 2 484 766 прививок.
Напомним:
- В субботу в Украине 43 660 человек было привито против коронавируса, а в пятницу – 97 130 человек (что было рекордным показателем).
- Вакцинация против коронавируса началась в Украине 24 февраля 2021 года.
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