Слуга народу розповів, чому законопроєкт про ліквідацію ОАСК лежить без руху

Невідкладний президентський проєкт закону про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва "застряг" у комітеті ВР з питань правової політики через те, що члени комітету, по-перше, чекають позиції Вищої ради правосуддя, а по-друге – деякі з них чинять опір просуванню документу.

Джерело: депутат фракції "Слуга народу", очільник комітету з питань правової політики Андрій Костін в інтерв'ю Дзеркалу тижня

Пряма мова: "Я особисто повністю підтримую законопроєкт президента. Але перш ніж описувати ситуацію в комітеті скажу, що ми весь цей час з великим терпінням чекали адекватної справедливої реакції Вищої ради правосуддя на оприлюднені факти і матеріали щодо конкретних суддів цього суду. Відсутність цієї реакції бентежить і тільки підтверджує те, наскільки серйозні у нас проблеми в судовій гілці влади".

Деталі: 13 квітня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт про ліквідацію ОАСК.

Суддів ОАСК, голову Державної судової адміністрації, колишніх високопосадовців та інших осіб підозрюють у створенні злочинної організації, захопленні держвлади, зловживанні впливом, втручанні у діяльність державних діячів та створенні штучних перешкод у діяльності ВККС та її членів. Підозри суддям передали ще 17 липня 2020 року.

Костін згоден з тим, що в ситуації, що склалася, іншого рішення, окрім ліквідації такого суду, бути не може. Однак зауважив, що "не один в комітеті".

Він додав, що у веденні комітету знаходяться питання конституційності, і кожен законопроєкт на стадії попереднього розгляду сканується на цей рахунок, а це не є формальною процедурою.

За словами глави комітету, за внесення законопроекту про ліквідацію ОАСК до порядку денного проголосували 9 з 17 присутніх на комітеті (всього 22 члена). Він додав, що голосували за це лише члени фракції "Слуга народу", а інші - активно чинили опір.

Пряма мова: "Причини подібної позиції кожного окремого народного депутата або фракції можуть бути самими різними. Ви говорите про можливий вплив якихось сил, я не маю фактів, тому не можу це оцінювати та коментувати. Але кожен з членів комітету аргументував свою позицію. Засідання проводилося онлайн і послухавши його, можна дізнатися, хто як голосував і зрозуміти, як непросто приймаються колегіальні рішення".

Довідково: Андрій Костін є основним комунікатором з боку України з міжнародними партнерами і Венеціанською комісією. Він же входить в ключовий внутрішній пул людей, що займаються питаннями судової реформи в Україні.

Нагадаємо:

Після ліквідації суддів ОАСК, до доброчесності яких не буде виникати питань, переведуть до іншого суду, а якщо ті не захочуть – вони будуть звільнені.

Замість ОАСК пропонується створити Київський міський окружний адміністративний суд.

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