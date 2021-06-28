Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Слуга народу розповів, чому законопроєкт про ліквідацію ОАСК лежить без руху

Понеділок, 28 червня 2021, 11:16
Слуга народу розповів, чому законопроєкт про ліквідацію ОАСК лежить без руху

Невідкладний президентський проєкт закону про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва "застряг" у комітеті ВР з питань правової політики через те, що члени комітету, по-перше, чекають позиції Вищої ради правосуддя, а по-друге – деякі з них чинять опір просуванню документу.  

Джерело: депутат фракції "Слуга народу", очільник комітету з питань правової політики Андрій Костін в інтерв'ю Дзеркалу тижня

Пряма мова: "Я особисто повністю підтримую законопроєкт президента. Але перш ніж описувати ситуацію в комітеті скажу, що ми весь цей час з великим терпінням чекали адекватної справедливої реакції Вищої ради правосуддя на оприлюднені факти і матеріали щодо конкретних суддів цього суду. Відсутність цієї реакції бентежить і тільки підтверджує те, наскільки серйозні у нас проблеми в судовій гілці влади".

Деталі: 13 квітня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт про ліквідацію ОАСК.

Суддів ОАСК, голову Державної судової адміністрації, колишніх високопосадовців та інших осіб підозрюють у створенні злочинної організації, захопленні держвлади, зловживанні впливом, втручанні у діяльність державних діячів та створенні штучних перешкод у діяльності ВККС та її членів. Підозри суддям передали ще 17 липня 2020 року.

Костін згоден з тим, що в ситуації, що склалася, іншого рішення, окрім ліквідації такого суду, бути не може. Однак зауважив, що "не один в комітеті".

Він додав, що у веденні комітету знаходяться питання конституційності, і кожен законопроєкт на стадії попереднього розгляду сканується на цей рахунок, а це не є формальною процедурою.

За словами глави комітету, за внесення законопроекту про ліквідацію ОАСК до порядку денного проголосували 9 з 17 присутніх на комітеті (всього 22 члена). Він додав, що голосували за це лише члени фракції "Слуга народу", а інші - активно чинили опір.

Пряма мова: "Причини подібної позиції кожного окремого народного депутата або фракції можуть бути самими різними. Ви говорите про можливий вплив якихось сил, я не маю фактів, тому не можу це оцінювати та коментувати. Але кожен з членів комітету аргументував свою позицію. Засідання проводилося онлайн і послухавши його, можна дізнатися, хто як голосував і зрозуміти, як непросто приймаються колегіальні рішення".

Довідково: Андрій Костін є основним комунікатором з боку України з міжнародними партнерами і Венеціанською комісією. Він же входить в ключовий внутрішній пул людей, що займаються питаннями судової реформи в Україні.

Нагадаємо:

  • Після ліквідації суддів ОАСК, до доброчесності яких не буде виникати питань, переведуть до іншого суду, а якщо ті не захочуть – вони будуть звільнені.
  • Замість ОАСК пропонується створити Київський міський окружний адміністративний суд.

Знати більше: Президентів багато – ОАСК один. Як Павло Вовк став ганебним суддею десятиріччя

Безвідмовний ОАСК: як в ОП хочуть скористатися послугами Вовка задля "своєї" людини в кріслі керівника САП

"Українська правда" у Threads

Теми: ОАСКВерховна РадасудСлуга народузаконодавство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
ОАСК
Суддів, що порушили присягу, варто позбавити високих "пенсій" за кошти громадян 
Суддя ОАСК Аблов намагається піти у відставку із пожиттєвими виплатами – ЦПК
Судова реформа: що відбулося і що далі?
Останні новини
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: