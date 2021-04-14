Замість ОАСК створять новий суд: з'явилися деталі законопроєктів Зеленського

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді ліквідувати скандальний Окружний адмінсуд Києва та утворити Київський міський окружний адміністративний суд.

Джерело: тексти президентських законопроєктів №5369 та №5370 на сайті парламенту

Дослівно з проєкту закону №5369: "Ліквідувати Окружний адміністративний суд міста Києва. Утворити Київський міський окружний адміністративний суд із місцезнаходженням у місті Києві".

Деталі: У законопроєкті вказується, що територіальна юрисдикція КМОАС поширюється на місто Київ.

Що у проєкті закону:

ОАКС припиняє здійснення правосуддя;

до початку роботи КМОАС справи, підсудні окружному адміністративному суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ, розглядаються та вирішуються Київським окружним адміністративним судом;

ОАСК невідкладно, протягом 10 робочих днів, передає судові справи, які перебувають у його володінні, до Київського окружного адміністративного суду;

з дня початку роботи КМОАС Київський окружний адмінсуд невідкладно передає справи, підсудні окружному адміністративному суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ, до КМОАС;

закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Згідно з пояснювальною запискою, проєкт закону розробили у зв'язку з "необхідністю забезпечення доступності правосуддя, права громадян на розгляд їх справ незалежним і безстороннім судом та підвищення рівня довіри до судової гілки влади".

Також у ній вказується, що 30 липня 2020 року на сайті президента з’явилась петиція про ліквідацію ОАСК, яку підтримали понад 25 тисяч громадян.

Варто зазначити, що у проєктах законів немає жодної інформації про переведення суддів чи про конкурс на посади суддів у новоствореному суді.

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт, яким пропонує ліквідувати скандальний Окружний адміністративний суд Києва.

Суддів ОАСК, до доброчесності яких не буде виникати питань, переведуть до іншого суду, а якщо ті не захочуть – будуть звільнені.

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