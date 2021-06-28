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Коронавірус: вся Україна – у "зеленій" зоні

Понеділок, 28 червня 2021, 13:24
Коронавірус: вся Україна – у зеленій зоні

Усі області України та столиця знаходяться на зеленому рівні епідемічної небезпеки.

Джерело: статистика МОЗ від 27 червня

Деталі: За останніми даними, в цілому по Україні рівень захворюваності становить 27 випадків на 100 тисяч населення при максимально допустимому показнику в 75 випадків на 100 тисяч населення. Водночас у Києві наразі найвищий рівень захворюваності на Covid – 86 заражених на 100 тисяч населення.

Рівень госпіталізацій по країні складає 8,5 на 100 тисяч населення за визначеного показника 60/100 тис. населення.

Завантаженість ліжок з киснем - 9,9% (при граничному показнику 65%). Зокрема, найбільша завантаженість ліжок зафіксована у Харківській (18%) та Вінницькій (16%) областях. В столиці цей показник – на рівні 7,1%.

 

Нагадаємо:

  • У неділю, 27 червня, в Україні виявили 285 нових випадків коронавірусу, найбільше – у Києві, 9 хворих померли.
  • ВООЗ цими вихідними зафіксувала найменшу кількість нових випадків коронавірусу в світі з лютого, але застерегла, що варіант "Дельта", який зараз присутній у 92 країнах, може стати причиною нової смертоносної хвилі пандемії.

Українська правда

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Теми: коронавірускарантинепідемія
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