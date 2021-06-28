Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Коронавірус: вся Україна – у "зеленій" зоні

Понеділок, 28 червня 2021, 13:24

Усі області України та столиця знаходяться на зеленому рівні епідемічної небезпеки.

Джерело: статистика МОЗ від 27 червня

Деталі: За останніми даними, в цілому по Україні рівень захворюваності становить 27 випадків на 100 тисяч населення при максимально допустимому показнику в 75 випадків на 100 тисяч населення. Водночас у Києві наразі найвищий рівень захворюваності на Covid – 86 заражених на 100 тисяч населення.

Рівень госпіталізацій по країні складає 8,5 на 100 тисяч населення за визначеного показника 60/100 тис. населення.

Завантаженість ліжок з киснем - 9,9% (при граничному показнику 65%). Зокрема, найбільша завантаженість ліжок зафіксована у Харківській (18%) та Вінницькій (16%) областях. В столиці цей показник – на рівні 7,1%.

 

Нагадаємо:

  • У неділю, 27 червня, в Україні виявили 285 нових випадків коронавірусу, найбільше – у Києві, 9 хворих померли.
  • ВООЗ цими вихідними зафіксувала найменшу кількість нових випадків коронавірусу в світі з лютого, але застерегла, що варіант "Дельта", який зараз присутній у 92 країнах, може стати причиною нової смертоносної хвилі пандемії.

Українська правда
Теми: коронавірускарантинепідемія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Міноборони Британії пояснили помилкою втрату документів про прохід есмінця біля Криму

У Польщі на групу українців напали через розмову українською

Кіпр спрощує в'їзд для вакцинованих українців – крім тих, кому кололи CoronaVac

Головні новини понеділка і ночі: загроза штаму Delta, матчі "Євро-2020"

У Європі змінилися лідери за добовою смертністю від Covid

ОновленоСитуація в Тиграї: США, Ірландія та Британія скликають засідання РБ ООН

Усі новини...
коронавірус
Світ може охопити нова смертоносна хвиля Covid через штам "Дельта" – ВООЗ
В Україні вже зроблено 2,5 мільйони щеплень проти Covid
Коронавірус: в Україні 285 нових заражень та 9 смертей
Останні новини
12:41
Четверо нардепів стали фігурантами протоколів НАЗК
12:38
За добу в Києві захворіли на COVID 77 людей, без смертей
12:38
У 2020 році частка тіньової економіки сягнула 30% ВВП
12:24
фото, відео Підприємці на Хрещатику влаштували "Похорони мікробізнесу"
12:14
В останній день червня буде тепло, місцями дощі
12:12
ЄБРР покращив прогноз росту ВВП України у 2021 році до 3,5%
12:12
"Голос" планує з'їзд партії
11:54
НАТО, ЄС та США порадили, як варто змінити проєкт закону про СБУ
11:34
Наглядова рада "Борисполя" визначила шорт-лист кандидатів на посаду гендиректора
11:32
Крали на будівництві COVID-відділення: СБУ викрила схему 
Усі новини...