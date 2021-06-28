Коронавирус: вся Украина - в "зеленой" зоне

Все области Украины и столица находятся на зеленом уровне эпидемической опасности.

Источник: статистика МОЗ от 27 июня

Детали: По последним данным, в целом по Украине уровень заболеваемости составляет 27 случаев на 100 тысяч населения при максимально допустимом показателе в 75 случаев на 100 тысяч. В то же время в Киеве сейчас самый высокий уровень заболеваемости Covid – 86 зараженных 100 тыс. населения.

Уровень госпитализаций по стране составляет 8,5 на 100 тыс. населения при граничном показателе в 60/100 тыс. населения.

Загруженность коек с кислородом – 9,9% (при предельном значении в 65%). В частности, наибольшая загруженность коек зафиксирована в Харьковской (18%) и Винницкой (16%) областях. В столице этот показатель - на уровне 7,1%.

Напомним: