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Коронавирус: вся Украина - в "зеленой" зоне

Понедельник, 28 июня 2021, 13:24
Коронавирус: вся Украина - в зеленой зоне

Все области Украины и столица находятся на зеленом уровне эпидемической опасности.

Источник: статистика МОЗ от 27 июня

Детали: По последним данным, в целом по Украине уровень заболеваемости составляет 27 случаев на 100 тысяч населения при максимально допустимом показателе в 75 случаев на 100 тысяч. В то же время в Киеве сейчас самый высокий уровень заболеваемости Covid –  86 зараженных 100 тыс. населения.

Уровень госпитализаций по стране составляет 8,5 на 100 тыс. населения при граничном показателе в 60/100 тыс. населения.

Загруженность коек с кислородом – 9,9% (при предельном значении в 65%). В частности, наибольшая загруженность коек зафиксирована в Харьковской (18%) и Винницкой (16%) областях. В столице этот показатель - на уровне 7,1%.

 

Напомним:

  • В воскресенье, 27 июня, в Украине обнаружили 285 новых случаев коронавируса, больше всего - в Киеве, 9 больных умерли.
  • ВОЗ в эти выходные зафиксировала наименьшее количество новых случаев коронавируса в мире с февраля, но предупредила, что вариант "Дельта", который уже выявили в 92 странах, может стать причиной новой смертоносной волны пандемии.

Украинская правда

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Темы: коронавирускарантинэпидемия
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