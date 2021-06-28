Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Коронавирус: вся Украина - в "зеленой" зоне

Понедельник, 28 июня 2021, 13:24

Все области Украины и столица находятся на зеленом уровне эпидемической опасности.

Источник: статистика МОЗ от 27 июня

Детали: По последним данным, в целом по Украине уровень заболеваемости составляет 27 случаев на 100 тысяч населения при максимально допустимом показателе в 75 случаев на 100 тысяч. В то же время в Киеве сейчас самый высокий уровень заболеваемости Covid –  86 зараженных 100 тыс. населения.

Уровень госпитализаций по стране составляет 8,5 на 100 тыс. населения при граничном показателе в 60/100 тыс. населения.

Загруженность коек с кислородом – 9,9% (при предельном значении в 65%). В частности, наибольшая загруженность коек зафиксирована в Харьковской (18%) и Винницкой (16%) областях. В столице этот показатель - на уровне 7,1%.

 

Напомним:

  • В воскресенье, 27 июня, в Украине обнаружили 285 новых случаев коронавируса, больше всего - в Киеве, 9 больных умерли.
  • ВОЗ в эти выходные зафиксировала наименьшее количество новых случаев коронавируса в мире с февраля, но предупредила, что вариант "Дельта", который уже выявили в 92 странах, может стать причиной новой смертоносной волны пандемии.

Украинская правда
Темы: коронавирускарантинэпидемия


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Минобороны Британии объяснили ошибкой потерю документов о проходе эсминца возле Крыма

В Польше на группу украинцев напали из-за разговора на украинском

Кипр упрощает въезд для вакцинированных украинцев – кроме тех, кому кололи CoronaVac

Главные новости понедельника и ночи: угроза штамма Delta, матчи "Евро-2020"

В Европе изменились лидеры по суточной смертности от Covid

ОбновленоСитуация в Тыграе: США, Ирландия и Великобритания созывают заседания СБ ООН

Все новости...
коронавирус
Мир может охватить новая смертоносная волна Covid из-за штамма "Дельта" – ВОЗ
В Украине уже сделано 2,5 миллиона прививок против Covid
Коронавирус: в Украине 285 новых заражений и 9 смертей
Последние новости
12:24
фото, видеоПредприниматели на Крещатике устроили "Похороны микробизнеса"
12:14
В последний день июня будет тепло, местами дожди
12:12
ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году до 3,5%
12:12
"Голос" планирует съезд партии
11:54
НАТО, ЕС и США посоветовали, как изменить проект закона о СБУ
11:34
Набсовет "Борисполя" определил шорт-лист кандидатов на должность гендиректора
11:32
Воровали на строительстве COVID-отделения: СБУ разоблачила схему
11:11
188 человек утонули в Украине с начала лета
11:07
В Минобороны Британии объяснили ошибкой потерю документов о проходе эсминца возле Крыма
10:58
фотоЗеленский перед матчем со Швецией позвонил украинской команде
Все новости...