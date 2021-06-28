Путін анонсував посилення армії РФ новою унікальною зброєю

Нові системи озброєнь незабаром будуть поставлені на бойове чергування в Росії, серед них - міжконтинентальна балістична ракета "Сармат", корабельна гіперзвукова ракета "Циркон", зенітні системи С-500 "Прометей" та інші комплекси.

Джерело: президент Росії Володимир Путін, якого цитує ТАСС

Деталі: Путін у понеділок під час зустрічі в Кремлі з випускниками російських військових вузів заявив, що нова зброя вже "на підході".

Він також зазначив, що нова держпрограма озброєння, розрахована до 2034 року, вже формується і її реалізація буде націлена на подальше зміцнення оборонного потенціалу РФ.

Пряма мова: "Уже поставлено на бойове чергування гіперзвукову зброю – комплекси "Авангард" і "Кинджал". На підході інші унікальні системи озброєнь, серед них - міжконтинентальна балістична ракета "Сармат", корабельна гіперзвукова ракета "Циркон", зенітні системи С-500 "Прометей" та інші комплекси".

ЗРК С-500 «Прометей»

Чому це важливо: З 2014 року Росія через неконтрольовану урядом ділянку російсько-українського кордону постачає зброю на територію окупованих районів Донецької та Луганської областей. Ця зброя застосовується гібридними військами Російської Федерації не лише проти українських військових, а й проти мирного населення на сході України.

Також Росія планомірно займається мілітаризацією окупованого нею Криму.

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