Новые системы вооружений вскоре будут поставлены на боевое дежурство в России, среди них – межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", корабельная гиперзвуковая ракета "Циркон", зенитные системы С-500 "Прометей" и другие комплексы.

Источник: президент России Владимир Путин, которого цитирует ТАСС

Детали: Путин в понедельник во время встречи в Кремле с выпускниками российских военных вузов заявил, что новое оружие уже "на подходе".

Он также сказал, что новая госпрограмма вооружения, рассчитанная до 2034 года, уже формируется и ее реализация будет нацелена на дальнейшее укрепление оборонного потенциала РФ.

Прямая речь: "Уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие - комплексы "Авангард" и "Кинжал". На подходе другие уникальные системы вооружений, среди них - межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", корабельная гиперзвуковая ракета "Циркон", зенитные системы С-500 "Прометей" и другие комплексы".

ЗРК С-500 «Прометей»

Почему это важно: С 2014 года Россия через неконтролируемый правительством участок российско-украинской границы поставляет оружие на территорию оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Это оружие применяется гибридными войсками Российской Федерации не только против украинских военных, но и против мирного населения на востоке Украины.

Также Россия планомерно занимается милитаризацией оккупированного ею Крыма.

Напомним: