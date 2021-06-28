В концлагерях и застенках РФ и в оккупации удерживают 405 украинцев – Денисова

В России и на оккупированных ею украинских территориях в неволе находятся 405 граждан Украины, среди которых 44 военнослужащих и 30 женщин.

Источник: уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова во время торжественного заседания парламента ко Дню Конституции

Прямая речь: "Вооруженная агрессия России и временная оккупация АРК и города Севастополя и значительной части Донбасса привела к нарушению территориальной целостности Украины и посягнула на ее независимость.

К сожалению, государство пока не может гарантировать соблюдение конституционных прав и свобод на оккупированных территориях. Наши соотечественники вынуждены выживать по законам естественного отбора государства-агрессора, искореняющего не только украинское, но и человеческое достоинство. 405 граждан Украины, из которых 44 военнослужащие и 30 женщин, находятся в концлагерях и застенках РФ, и на оккупированных территориях".

Детали: По словам уполномоченной по правам человека, имена всех удерживаемых Россией украинцев ей известны.

Денисова добавила, что оккупант отобрал у этих пленников их право на свободу, личную неприкосновенность, правовую защиту, но "ему не под силу лишить наших соотечественников свободы мысли и убеждения, надежды на возвращение в Украину".

Напомним: