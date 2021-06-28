Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Сході з початку доби без обстрілів

Понеділок, 28 червня 2021, 18:40

З початку доби у понеділок в районі ООС не зафіксовано порушень режиму припинення вогню.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "Від початку доби в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українські військові контролюють ситуацію та дотримуються режиму припинення вогню".

Деталі: Повідомляється також, що у понеділок піротехнічні розрахунки ДСНС в районі ООС розмінували понад 2 гектари території та передали на знищення 37 вибухонебезпечних предметів.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини понеділка і ночі: загроза штаму Delta, матчі "Євро-2020"

У Європі змінилися лідери за добовою смертністю від Covid

ОновленоСитуація в Тиграї: США, Ірландія та Британія скликають засідання РБ ООН

Британія зафіксувала найвищу кількість випадків коронавірусу з кінця січня

Євро-2020: Швейцарія у серії пенальті переграла чемпіонів світу

Зеленський нагородив орденами двох авторів Конституції

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
Окупанти поранили українського військового
ООС: окупанти 9 разів обстрілювали українських військових
Стало відоме ім’я вбитого на Донбасі військового
Останні новини
09:09
Кіпр спрощує в'їзд для вакцинованих українців – крім тих, кому кололи CoronaVac
09:01
Байден про РФ: "Можемо співпрацювати, коли це в наших спільних інтересах"
08:45
Глава Євроради відповів на вихід Мінська зі "Східного партнерства"
08:30
Кулеба відреагував на заяву Білорусі про вихід зі "Східного партнерства"
08:21
За добу в Україні 182 хворих на COVІD-19 і 322 госпіталізованих
08:00
Головні новини понеділка і ночі: загроза штаму Delta, матчі "Євро-2020"
07:35
Доба в зоні ООС: два обстріли, поранений боєць
07:20
Facebook вперше сягнув вартості в понад $1 трильйон
06:41
У Європі змінилися лідери за добовою смертністю від Covid
06:21
"Ми продовжуємо працювати з австрійцями" – Держдеп про екстрадицію Фірташа
Усі новини...