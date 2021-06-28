На Сході з початку доби без обстрілів
Понеділок, 28 червня 2021, 18:40
З початку доби у понеділок в районі ООС не зафіксовано порушень режиму припинення вогню.
Джерело: пресцентр ООС
Дослівно: "Від початку доби в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Українські військові контролюють ситуацію та дотримуються режиму припинення вогню".
Деталі: Повідомляється також, що у понеділок піротехнічні розрахунки ДСНС в районі ООС розмінували понад 2 гектари території та передали на знищення 37 вибухонебезпечних предметів.
Українська правда