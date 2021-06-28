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На Востоке с начала суток без обстрелов

Понедельник, 28 июня 2021, 18:40

С начала суток в понедельник в районе ООС не зафиксировано нарушений режима прекращения огня.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинские военные контролируют ситуацию и соблюдают режим прекращения огня".

Детали: Сообщается также, что в понедельник пиротехнические расчеты ГСЧС в районе ООС разминировали более 2 гектаров территории и передали на уничтожение 37 взрывоопасных предметов.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


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