На Востоке с начала суток без обстрелов
Понедельник, 28 июня 2021, 18:40
С начала суток в понедельник в районе ООС не зафиксировано нарушений режима прекращения огня.
Источник: пресс-центр ООС
Дословно: "С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Украинские военные контролируют ситуацию и соблюдают режим прекращения огня".
Детали: Сообщается также, что в понедельник пиротехнические расчеты ГСЧС в районе ООС разминировали более 2 гектаров территории и передали на уничтожение 37 взрывоопасных предметов.
Украинская правда