На Востоке с начала суток без обстрелов

С начала суток в понедельник в районе ООС не зафиксировано нарушений режима прекращения огня.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинские военные контролируют ситуацию и соблюдают режим прекращения огня".

Детали: Сообщается также, что в понедельник пиротехнические расчеты ГСЧС в районе ООС разминировали более 2 гектаров территории и передали на уничтожение 37 взрывоопасных предметов.