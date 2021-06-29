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Британія зафіксувала найвищу кількість випадків коронавірусу з кінця січня

Вівторок, 29 червня 2021, 00:48
Британія зафіксувала найвищу кількість випадків коронавірусу з кінця січня

Великобританія повідомила про ще 22 868 нових випадків інфікування людей коронавірусом, і це є найвищим показником із 30 січня.

Джерело: Sky News

Деталі: Дані понеділка також демонструють, що смертність у країні залишається низькою.

Цифри порівнюються з 14 876 випадками та 11 смертями в неділю і 10 633 випадками та п'ятьма летальними випадками минулого понеділка.

Кількість випадків коронавірусу різко зросла з кінця травня, середнє значення за семиденний період склало приблизно від 3 500 до понад 16 000.

Нинішні цифри також показують, що ще 139 712 людям було зроблено першу дозу вакцини, тоді як ще 123 555 отримали друге щеплення.

Передісторія:

  • 30 січня у Британії зафіксували 23 275 нових випадків коронавірусу.
  • За добу 22 червня у Великій Британії зафіксували 16 135 випадків коронавірусу – це найбільша кількість хворих з 6 лютого.

Нагадаємо: Метт Генкок пішов з поста міністра охорони здоров'я Великобританії, через день після того, як вибачився за порушення карантинних правил під час COVID-19 – раніше у мережі з'явилися фотографії, на яких Генкок цілує свою помічницю Джину Коладанджело.

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика Британіякоронавірус
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