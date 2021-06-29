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Британия зафиксировала самое высокое количество случаев коронавируса с конца января

Вторник, 29 июня 2021, 00:48
Британия зафиксировала самое высокое количество случаев коронавируса с конца января

Великобритания сообщила о еще 22 868 новых случаев инфицирования людей коронавируса, и это является самым высоким показателем с 30 января.

Источник: Sky News

Детали: Данные понедельника также показывают, что смертность в стране остается низкой.

Цифры сравниваются с 14 876 случаями и 11 смертями в воскресенье и 10 633 случаями и пятью летальными случаями в минувший понедельник.

Количество случаев коронавируса резко возросло с конца мая, среднее значение за семидневный период составило примерно от 3 500 к более 16 000.

Нынешние цифры также показывают, что еще 139 712 людям была введена первая доза вакцины, тогда как еще 123 555 получили вторую прививку.

Предыстория:

  • 30 января в Британии зафиксировано 23 275 новых случаев коронавируса.
  • За сутки 22 июня в Великобритании зафиксировали 16 135 случаев коронавируса – это самое большое количество больных с 6 февраля.

Напомним: Мэтт Хэнкок ушел с поста министра здравоохранения Великобритании, через день после того, как извинился за нарушение карантинных правил при COVID-19 - ранее в сети появились фотографии, на которых Хэнкок целует свою помощницу Джину Коладанджело.

Темы: Великобританиякоронавирус
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