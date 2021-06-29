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Індія випередила США за кількістю щеплень проти Covid

Вівторок, 29 червня 2021, 04:51
Індія випередила США за кількістю щеплень проти Covid

Індія випередила Сполучені Штати за загальною кількістю введених доз Covid-вакцин.

Джерело: МОЗ Індії у twitter

Дослівно МОЗ Індії: "Індія досягла ще одного успіху у вакцинації від COVID-19 і випередила США за загальною кількістю введених доз".

Деталі: Станом на понеділок Індія звітується про 32,36 млн введених доз, тоді як Сполучені Штати використали 32,33 млн доз.

Нагадаємо:

  • Індія у квітні заявила, що стала "найшвидшою країною у світі" з вакцинації від коронавірусу, використавши вже більше 100 мільйонів доз вакцини.
  • В Індії 10 червня зареєстрований світовий рекорд – понад 6 тисяч смертей від коронавірусу за 24 години після того, як один штат переглянув статистику.

Українська правда

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Теми: ІндіяСШАвакцинація
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