Індія випередила США за кількістю щеплень проти Covid

Індія випередила Сполучені Штати за загальною кількістю введених доз Covid-вакцин.

Джерело: МОЗ Індії у twitter

Дослівно МОЗ Індії: "Індія досягла ще одного успіху у вакцинації від COVID-19 і випередила США за загальною кількістю введених доз".

Деталі: Станом на понеділок Індія звітується про 32,36 млн введених доз, тоді як Сполучені Штати використали 32,33 млн доз.

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