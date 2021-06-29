Індія випередила США за кількістю щеплень проти Covid
Вівторок, 29 червня 2021, 04:51
Індія випередила Сполучені Штати за загальною кількістю введених доз Covid-вакцин.
Джерело: МОЗ Індії у twitter
Дослівно МОЗ Індії: "Індія досягла ще одного успіху у вакцинації від COVID-19 і випередила США за загальною кількістю введених доз".
Деталі: Станом на понеділок Індія звітується про 32,36 млн введених доз, тоді як Сполучені Штати використали 32,33 млн доз.
Нагадаємо:
- Індія у квітні заявила, що стала "найшвидшою країною у світі" з вакцинації від коронавірусу, використавши вже більше 100 мільйонів доз вакцини.
- В Індії 10 червня зареєстрований світовий рекорд – понад 6 тисяч смертей від коронавірусу за 24 години після того, як один штат переглянув статистику.
Українська правда