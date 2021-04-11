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Найшвидші в світі: в Індії за 85 днів зробили 100 мільйонів щеплень

Неділя, 11 квітня 2021, 17:42
Найшвидші в світі: в Індії за 85 днів зробили 100 мільйонів щеплень

Індія заявляє, що стала "найшвидшою країною у світі" з вакцинації від коронавірусу, використавши вже більше 100 мільйонів доз вакцини.

Джерело: ВВС

Деталі: Міністерство охорони здоров'я Індії заявило, що на 100 мільйонів доз пішло 85 днів, тоді як у США – 89 днів, а в Китаї – 102 дні.

У той же час, країна в неділю повідомила про рекордну кількість нових випадків коронавірусу – понад 150 тисяч, і більше 800 нових смертей.

Цього тижня півдюжини штатів повідомили про брак доз, хоча уряд запевняв у наявності 40 мільйонів доз, заявляючи, що твердження про брак вакцин "абсолютно безпідставні".

План вакцинації Індії повинен охопити 250 мільйонів осіб до липня, але експерти кажуть, що темпи вакцинації повинні зрости, щоб досягти поставленої мети.

З початку пандемії в Індії підтверджено понад 12 мільйонів випадків захворювання і більше 167 тисяч випадків смерті. Вона займає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19 після США і Бразилії.

В Індії використовуються дві вакцини – Covishield, розроблена AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом (нею також щеплюють в Україні – ред.), і розроблена іншою індійської фірмою Bharat Biotech (Covaxin).

Індія почала кампанію вакцинації 16 січня, спочатку для медичних працівників. З 1 березня критерії відбору були розширені на людей старше 60 років і осіб у віці від 45 до 59 років із супутніми захворюваннями. Третій етап, що почався 1 квітня, охоплює всіх людей старше 45 років.

Що передувало: В Україні вакцинація проти COVID-19 розпочалася 24 лютого. Станом на 11 квітня в Україні щеплено 377 050 осіб.

Головний санлікар Віктор Ляшко вважає, що при задіянні всіх ресурсів Україна зможе робити від 4,5 мільйонів до 11 мільйонів щеплень на місяць.

4 квітня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО, що передбачає вакцинацію більшої частини дорослого населення від коронавірусу до кінця 2021 року. 

Повільні темпи щеплення та надлишкові дози: інтерв'ю Віктора Ляшка про вакцинацію проти COVID-19 в Україні

Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Індіявакцинаціякоронавірус
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