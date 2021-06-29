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Индия опередила США по количеству прививок против Covid

Вторник, 29 июня 2021, 04:51

Индия опередила Соединенные Штаты по общему количеству введенных доз Covid-вакцин.

Источник: МЗ Индии в twitter

Дословно МЗ Индии: "Индия достигла еще одного успеха в вакцинации от COVID-19 и опередила США по общему количеству введенных доз".

Детали: По состоянию на понедельник Индия отчитывается о 32,36 млн введенных доз, тогда как Соединенные Штаты использовали 32,33 млн доз.

Напомним:

  • Индия заявила в апреле, что стала "самой быстрой страной в мире" по вакцинации от коронавируса, использовав уже более 100 миллионов доз вакцины.
  • В Индии 10 июня зарегистрирован мировой рекорд – более 6 тысяч смертей от коронавируса за 24 часа после того, как один штат пересмотрел статистику. 

Украинская правда
Темы: ИндияСШАвакцинация


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