Индия опередила США по количеству прививок против Covid

Индия опередила Соединенные Штаты по общему количеству введенных доз Covid-вакцин.

Источник: МЗ Индии в twitter

Дословно МЗ Индии: "Индия достигла еще одного успеха в вакцинации от COVID-19 и опередила США по общему количеству введенных доз".

Детали: По состоянию на понедельник Индия отчитывается о 32,36 млн введенных доз, тогда как Соединенные Штаты использовали 32,33 млн доз.

Напомним: