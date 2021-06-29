Байден не планує відвідувати Олімпійські ігри в Токіо – Білий дім

Президент Сполучених Штатів Джо Байден не має наміру летіти на майбутні Олімпійські ігри, які стартують в липні в Японії.

Джерело: Прессекретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі, цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Президент не планує відвідувати Ігри. Він, звичайно, буде вболівати за атлетів, як і я. Я трохи одержима Олімпійськими іграми".

Деталі: У той же час вона зазначила, що від США на Олімпіаді буде, як завжди, присутня делегація. При цьому Дженніфер Псакі вказала, що американська адміністрація не забуває про власні рекомендаціях здійснювати лише найнеобхідніші поїздки за кордон.

Олімпійські ігри в Токіо, перенесені на 2021 рік через пандемії коронавірусу, повинні пройти з 23 липня по 8 серпня.

Раніше повідомлялося, що іноземні глядачі на Олімпіаду допущені не будуть.

Згідно з останніми рішеннями ліміт глядачів на Олімпійських іграх буде встановлений на рівні 50% місткості об'єкта, максимум 10 тис. осіб.

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