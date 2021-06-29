Байден не планирует посещать Олимпийские игры в Токио – Белый дом
Президент Соединенных Штатов Джо Байден не намерен лететь на будущие Олимпийские игры, которые стартуют в июле в Японии.
Источник: прессекретар Белого дома Джен Псаки, цитирует Интерфакс-Украина
Прямая речь: "Президент не планирует посещать Игры. Он, конечно, будет болеть за спортсменов, как и я. Я немного одержима Олимпийскими играми".
Детали: В то же время она отметила, что от США на Олимпиаде будет, как всегда, присутствует делегация. При этом Псаки отметила, что американская администрация не забывает о своих рекомендациях осуществлять только самые необходимые поездки за границу.
Олимпийские игры в Токио, перенесены на 2021 через пандемии коронавируса, должны пройти с 23 июля по 8 августа.
Ранее сообщалось, что иностранные зрители на Олимпиаду допущены не будут.
Согласно последним решениям лимит зрителей на Олимпийских играх будет установлен на уровне 50% вместимости объекта, максимум 10 тыс. человек.
Предыстория:
- Этим летом Олимпийские игры состоятся, даже если в городе-организаторе Токио будет действовать чрезвычайное положение из-за COVID-19.
- Около 10 тысяч из 80 тысяч волонтеров, которые планировали помогать на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио этим летом, отказались от участия.