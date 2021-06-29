Байден не планирует посещать Олимпийские игры в Токио – Белый дом

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не намерен лететь на будущие Олимпийские игры, которые стартуют в июле в Японии.

Источник: прессекретар Белого дома Джен Псаки, цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Президент не планирует посещать Игры. Он, конечно, будет болеть за спортсменов, как и я. Я немного одержима Олимпийскими играми".

Детали: В то же время она отметила, что от США на Олимпиаде будет, как всегда, присутствует делегация. При этом Псаки отметила, что американская администрация не забывает о своих рекомендациях осуществлять только самые необходимые поездки за границу.

Олимпийские игры в Токио, перенесены на 2021 через пандемии коронавируса, должны пройти с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что иностранные зрители на Олимпиаду допущены не будут.

Согласно последним решениям лимит зрителей на Олимпийских играх будет установлен на уровне 50% вместимости объекта, максимум 10 тыс. человек.

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