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Байден не планирует посещать Олимпийские игры в Токио – Белый дом

Вторник, 29 июня 2021, 05:45
Байден не планирует посещать Олимпийские игры в Токио – Белый дом

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не намерен лететь на будущие Олимпийские игры, которые стартуют в июле в Японии.

Источник: прессекретар Белого дома Джен Псаки, цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Президент не планирует посещать Игры. Он, конечно, будет болеть за спортсменов, как и я. Я немного одержима Олимпийскими играми".

Детали: В то же время она отметила, что от США на Олимпиаде будет, как всегда, присутствует делегация. При этом Псаки отметила, что американская администрация не забывает о своих рекомендациях осуществлять только самые необходимые поездки за границу.

Олимпийские игры в Токио, перенесены на 2021 через пандемии коронавируса, должны пройти с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что иностранные зрители на Олимпиаду допущены не будут.

Согласно последним решениям лимит зрителей на Олимпийских играх будет установлен на уровне 50% вместимости объекта, максимум 10 тыс. человек.

Предыстория:

  • Этим летом Олимпийские игры состоятся, даже если в городе-организаторе Токио будет действовать чрезвычайное положение из-за COVID-19.
  • Около 10 тысяч из 80 тысяч волонтеров, которые планировали помогать на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио этим летом, отказались от участия.

Темы: ОлимпиадаЯпонияБайден
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