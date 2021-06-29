Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Байден не планирует посещать Олимпийские игры в Токио – Белый дом

Вторник, 29 июня 2021, 05:45

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не намерен лететь на будущие Олимпийские игры, которые стартуют в июле в Японии.

Источник: прессекретар Белого дома Джен Псаки, цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Президент не планирует посещать Игры. Он, конечно, будет болеть за спортсменов, как и я. Я немного одержима Олимпийскими играми".

Детали: В то же время она отметила, что от США на Олимпиаде будет, как всегда, присутствует делегация. При этом Псаки отметила, что американская администрация не забывает о своих рекомендациях осуществлять только самые необходимые поездки за границу.

Олимпийские игры в Токио, перенесены на 2021 через пандемии коронавируса, должны пройти с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что иностранные зрители на Олимпиаду допущены не будут.

Согласно последним решениям лимит зрителей на Олимпийских играх будет установлен на уровне 50% вместимости объекта, максимум 10 тыс. человек.

Предыстория:

  • Этим летом Олимпийские игры состоятся, даже если в городе-организаторе Токио будет действовать чрезвычайное положение из-за COVID-19.
  • Около 10 тысяч из 80 тысяч волонтеров, которые планировали помогать на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио этим летом, отказались от участия.

Темы: ОлимпиадаЯпонияБайден


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 29 июня: судебная реформа, въезд на Кипр

Евро-2020: Англия отправила домой Бундестим

Кравчуку сделали операцию на сердце – Арестович

видеоЛукашенко дал совет будущему президенту Беларуси: говорит, береги имидж

В России обнаружили штамм "Дельта плюс"

США поздравили Украину с новым законом о судебной реформе

Все новости...
Олимпиада
Президент МОК пообещал Зеленскому посетить Украину
10 тысяч волонтеров отказались участвовать в Олимпийский играх
Олимпийские игры пройдут несмотря на чрезвычайное положение в Токио — МОК
Последние новости
22:06
Новости экономики: транзит газа, тариф на электроэнергию
21:51
РФ объяснила новый инцидент в Черном море: "защищали" границу, украденную в Украины
21:22
Новости 29 июня: судебная реформа, въезд на Кипр
21:04
Курс валют: гривня резко укрепилась к доллару
20:52
Евро-2020: Англия отправила домой Бундестим
20:45
Кравчуку сделали операцию на сердце – Арестович
20:21
В Эстонии испортились 68 тысяч доз вакцины, которые должны были подарить другим странам
20:01
Служба поддержки Apple заговорила на украинском
19:44
Боевики повышают тарифы на коммунальные услуги
19:38
Минэнерго попробует вывести из кризиса шахту "Краснолиманская"
Все новости...