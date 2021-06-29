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Доба в зоні ООС: два обстріли, поранений боєць

Вівторок, 29 червня 2021, 07:35

За добу 28 червня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, з початку поточної доби – одне порушення.

Джерело: Ранкове зведення штабу ООС

Деталі: Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

У напрямку населеного пункту Новотошківське противник застосував стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення.

Воїну оперативно надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

Стан здоров’я пораненого – важкий.

Станом на 7 годину ранку 29 червня з боку російсько-окупаційних військ зафіксоване 1 порушення режиму припинення вогню.

Зокрема, біля Невельського ворог вів вогонь з мінометів 120-го калібру.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбасвійна


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