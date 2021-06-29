Сутки в зоне ООС: два обстрелы, ранен боец
За сутки 28 июня в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, с начала текущих суток – одно нарушение.
Источник: Утренняя сводка штаба ООС
Детали: Вблизи Водяного, что на Приазовье, враг открывал огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.
В направлении населенного пункта Новотошковское противник применил стрелковое оружие.
Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение.
Воину оперативно предоставили домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.
Состояние здоровья раненого – тяжелое.
По состоянию на 7:00 утра 29 июня со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
В частности, у Невельского враг вел огонь из минометов 120-го калибра.