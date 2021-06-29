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Сутки в зоне ООС: два обстрелы, ранен боец

Вторник, 29 июня 2021, 07:35
Сутки в зоне ООС: два обстрелы, ранен боец

За сутки 28 июня в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, с начала текущих суток – одно нарушение.

Источник: Утренняя сводка штаба ООС

Детали: Вблизи Водяного, что на Приазовье, враг открывал огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

В направлении населенного пункта Новотошковское противник применил стрелковое оружие.

Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение.

Воину оперативно предоставили домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

Состояние здоровья раненого – тяжелое.

По состоянию на 7:00 утра 29 июня со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

В частности, у Невельского враг вел огонь из минометов 120-го калибра.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбассвойна
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