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Окупанти поранили українського військового

Понеділок, 28 червня 2021, 23:30
Окупанти поранили українського військового

У понеділок увечері біля Новотошківського внаслідок ворожого обстрілу поранено українського військового.

Джерело: оперативно-тактичне угруповання "Північ"

Дослівно: "Сьогодні, 28 червня близько 20.30, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Новотошківське.

В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення.

Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан військовослужбовця – середньої тяжкості".

Що передувало: Станом на 17 годину в районі ООС не було зафіксовано порушень режиму припинення вогню.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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