За добу в Україні 182 хворих на COVІD-19 і 322 госпіталізованих
За добу 28 червня в Україні зафіксували 182 нові випадки захворювання на коронавірус COVID-19.
Джерело: дані МОЗ
Деталі: Серед тих, хто захворів на COVID-19, 10 дітей та 3 медпрацівників.
Крім того за минулу добу госпіталізували 322 особи.
Вірус забрав життя 5 громадян.
Подолали вірус – 582 осіб.
За добу було протестовано методом ПЛР – 10 930 осіб, методом ІФА – 1 463 особи, експрес-тестами – 4 282 осіб.
Найбільше нових випадків захворювання зареєстрували у Києві (77), Запорізькій (16), Миколаївській (15), Київській (14) та Дніпропетровській областях.
За весь час пандемії в Україні захворіли на коронавірус – 2 234 463 особи; одужали – 2 164 374 особи; летальних випадків – 52 300; проведено ПЛР-тестувань – 10 817 822.
Нагадаємо:
- У неділю, 27 червня, в країні виявили 285 нових випадків коронавірусу, найбільше – у Києві, 9 хворих померли.
- У суботу, 26 червня, в Україні було зафіксовано 450 випадків коронавірусу, 17 хворих померли, 1097 - одужали.
Знати більше:
COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП