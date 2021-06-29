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За добу в Україні 182 хворих на COVІD-19 і 322 госпіталізованих

Вівторок, 29 червня 2021, 08:21
За добу в Україні 182 хворих на COVІD-19 і 322 госпіталізованих

За добу 28 червня в Україні зафіксували 182 нові випадки захворювання на коронавірус COVID-19.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Серед тих, хто захворів на COVID-19, 10 дітей та 3 медпрацівників.

Крім того за минулу добу госпіталізували 322 особи.

Вірус забрав життя 5 громадян.

Подолали вірус – 582 осіб.

За добу було протестовано методом ПЛР – 10 930 осіб, методом ІФА – 1 463 особи, експрес-тестами – 4 282 осіб.

 

Найбільше нових випадків захворювання зареєстрували у Києві (77), Запорізькій (16), Миколаївській (15), Київській (14) та Дніпропетровській областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли на коронавірус  – 2 234 463 особи; одужали – 2 164 374 особи; летальних випадків – 52 300; проведено ПЛР-тестувань – 10 817 822.

Нагадаємо:

Знати більше:

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Українська правда

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Теми: коронавірусУкраїнаCovid-2019
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