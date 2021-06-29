За добу в Україні 182 хворих на COVІD-19 і 322 госпіталізованих

За добу 28 червня в Україні зафіксували 182 нові випадки захворювання на коронавірус COVID-19.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Серед тих, хто захворів на COVID-19, 10 дітей та 3 медпрацівників.

Крім того за минулу добу госпіталізували 322 особи.

Вірус забрав життя 5 громадян.

Подолали вірус – 582 осіб.

За добу було протестовано методом ПЛР – 10 930 осіб, методом ІФА – 1 463 особи, експрес-тестами – 4 282 осіб.

Найбільше нових випадків захворювання зареєстрували у Києві (77), Запорізькій (16), Миколаївській (15), Київській (14) та Дніпропетровській областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли на коронавірус – 2 234 463 особи; одужали – 2 164 374 особи; летальних випадків – 52 300; проведено ПЛР-тестувань – 10 817 822.

Нагадаємо:

У неділю, 27 червня, в країні виявили 285 нових випадків коронавірусу, найбільше – у Києві, 9 хворих померли.

У суботу, 26 червня, в Україні було зафіксовано 450 випадків коронавірусу, 17 хворих померли, 1097 - одужали.

Знати більше:

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП