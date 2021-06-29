За сутки в Украине 182 больных на COVІD-19 и 322 госпитализированных

За сутки 28 июня в Украине зафиксировали 182 новых случая заболевания на коронавирус COVID-19.

Источник: данные Минздрава

Детали: Среди заболевших на COVID-19 10 детей и 3 медработников.

Кроме того, за минувшие сутки госпитализировали 322 человека.

Вирус унес жизни 5 граждан.

Преодолели вирус - 582 человек.

За сутки было протестировано методом ПЦР - 10 930 человек, методом ИФА - 1 463 человека, экспресс-тестами - 4282 человек.

Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировали в Киеве (77), Запорожской (16), Николаевской (15), Киевской (14) и Днепропетровской областях.

За все время пандемии в Украине заболели на коронавирус - 2 234 463 человека; выздоровели - 2 164 374; летальных исходов - 52 300; проведено ПЦР-тестов - 10 817 822.

Напомним:

В воскресенье, 27 июня, в стране обнаружили 285 новых случаев коронавируса, больше всего – в Киеве. 9 больных умерли.

В субботу, 26 июня, в Украине было зафиксировано 450 случаев коронавируса, 17 больных умерли, 1097 - выздоровели.

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COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП