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Четверо нардепів стали фігурантами протоколів НАЗК

Вівторок, 29 червня 2021, 12:41
Четверо нардепів стали фігурантами протоколів НАЗК

Національне агентство із питань запобігання корупції склало та направило до суду протоколи щодо адміністративних порушень щодо чотирьох нардепів: Артема Нагаєвського та Максима Гузенка ("Слуга народу"), Іллі Киви ("ОПЗЖ") і Іванни Климпуш-Цинцадзе ("Європейська солідарність). 

Джерело: НАЗК

Деталі: Зокрема, щодо Киви і Нагаєвсього НАЗК склало протоколи через порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів. 

Так, Нагаєвський двічі звернувся до Міністерства внутрішніх справ із депутатським зверненням  щодо питання, яке становило його особистий інтерес. На нардепа від "Слуги народу" склали 2 протоли.

Ілля Кива звертався до Державного бюро розслідувань теж із питання, що становило його приватний інтерес.

Щодо Гузенка та Климпуш-Цинцадзе, то протоколи НАЗК склало через порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. 

Зазначається, що Максим Гузенко у 2020 році одержав від юридичної особи подарунок у вигляді комплексу послуг:  проживання, авіапереліт, харчування, послуги по конференції, екскурсійне  обслуговування, транспортне обслуговування, страхування. Вартість цих послуг перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб.

Нардепка від "Європейської солідарності" Климпуш-Цинцадзе під час перебування на посаді віцепрем’єр-міністра з питань питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, отримала у подарунок авіапереліт, вартість якого такоє перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб. 

Нагадаємо:

  • Національне агентство із запобігання корупції направило до суду два адміністративні протоколи щодо нардепа від "Слуги народу" Олександра Куницького через те, що депутат розсилав звернення у різні установи, просуваючи інтереси пов’язаного із ним бізнесу.
  • Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков направив до Голосіївського суду Києва два протоколи про адміністративне правопорушення відстороненого голови Конституційного суду Олександра Тупицього.

Українська правда

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Теми: НАЗКВерховна Рада
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