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Четверо нардепов стали фигурантами протоколов НАПК

Вторник, 29 июня 2021, 12:41

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило и направило в суд протоколы об административных нарушений по четырем нардепам: Артеме Нагаевском и Максиме Гузенко ( "Слуга народа"), Ильи Киве ( "ОПЗЖ") и Иванне Климпуш-Цинцадзе ( "Европейская солидарность).

Источник: НАПК

Детали: В частности, по Киве и Нагаевском НАПК составило протоколы за нарушение требований по предотвращению конфликта интересов.

Так, Нагаевский дважды обратился в Министерство внутренних дел с депутатским обращением по вопросу, что составляло его личный интерес. На нардепа от "Слуги народа" составили 2 протолы.

Илья Кива обращался в Государственный бюро расследований тоже по вопросу, что составлял его частный интерес.

По Гузенко и Климпуш-Цинцадзе, то протоколы НАПК составило за нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков.

Отмечается, что Максим Гузенко в 2020 году получил от юридического лица подарок в виде комплекса услуг: проживание, авиаперелет, питание, услуги по конференции, экскурсионное обслуживание, транспортное обслуживание, страхование. Стоимость этих услуг превышает один прожиточный минимум для трудоспособных лиц.

Нардеп от "Европейской солидарности" Климпуш-Цинцадзе во время пребывания в должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, получила в подарок авиаперелет, стоимость которого также превышает один прожиточный минимум для трудоспособных лиц.

Напомним:

  • Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд два административных протокола по нардепу от "Слуги народа" Александру Куницкому из-за того, что депутат рассылал обращения в разные учреждения установить, продвигая интересы связанного с ним бизнеса.
  • Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков направил в Голосеевский суд Киева два протокола об административном правонарушении касательно отстраненного председателя Конституционного суда Александра Тупицкого.

Украинская правда
Темы: НАПКВерховная Рада


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