В России зафиксировали рекорд смертей от COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в РФ подтвердили максимальное за всю пандемию COVID-19 количество скончавшихся от коронавируса - 652 человека.

Источник: российское издание "Интерфакс", ТАСС

Детали: За сутки 28 июня в РФ было подтверждено максимальное количество скончавшихся от коронавируса за всю пандемию - 652 человека.

Больше всего пациентов умерли в Москве и Санкт-Петербурге - 121 и 119 соответственно. Для Петербурга это максимум за всю пандемию.

Отмечается, то до этого наибольшее число смертей фиксировалось 24 декабря 2020 года - 635.

Общее число жертв COVID-19 в России достигло 134 545.

За прошлые сутки в РФ подтвердили еще 20 616 случаев инфицирования коронавирусом.

По словам представителя президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин не планирует отдельного обращения к гражданам из-за роста количества больных на коронавирус в РФ.

Также, по словам Пескова, привить к осени 2021 года в России 60% населения не удастся.

Прямая речь Пескова: "Очевидно, что 60% привить не удастся, мы видим, что только на этой неделе более-менее стало расти количество желающих вакцинироваться, до этого динамика вакцинации, к сожалению, была на низком уровне, несмотря на то, что все возможности для этого государством были созданы".

Предыстория: Рост суточного числа заболевших наблюдается в РФ с начала лета, показатель вырос с 9 тысяч до 20,5 тысяч. Во многих регионах усилили карантинные ограничения, но болезнь продолжает распространяться.

Напомним: