У международных экспертов будет ключевая роль в перезапуске ВККС: Рада приняла закон

Верховная Рада приняла законопроект №3711-Д, который предусматривает изменения в Закон "О судоустройстве и статусе судьи", согласно которому планируется перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей при решающей роли международных экспертов.

Источник: заседание Верховной Рады

Детали: "За" принятие закононопроекта высказалось 293 нардепы, "против" – 20, воздержались – 26.

В частности, поддержали редакцию законопроекта с предложенными поправками 217 нардепов от "Слуги народа", 22 – от "Европейской солидарности", 15 – от "Голоса", 19 – от "Доверия" и 13 избранников фракции "За будущее".

Не дали голосов в поддержку закона фракции "Батькивщина" и "ОПЗЖ".

Законопроект, который приняли нардепы предусматривает, что членов ВККС будет отбирать конкурсная комиссия из 6 членов. Речь идет о трех действующих судьях или судьях в отставке и трех независимых международных экспертов.

В то же время, нардепы приняли 453 поправку, которая предусматривает, что международные эксперты будут иметь решающий голос при отборе кандидата в ВККС. Ранее к принятию этой поправки призвали общественные организации. "За" ее внесения в законопроект проголосовали 255 нардепов, хотя перед этим профильный комитет отклонил ее. Однако во время заседания председатель Комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин призвал нардепов поддержать поправку.

Что предшествовало: Общественные организации призывали Верховную Раду не принимать законопроект 3711-д о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей в действующей редакции, поскольку он станет катастрофой для судебной реформы. Активисты настаивали на внесении поправок в законопроекту.

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