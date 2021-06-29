Родина Тищенка заробляла на схемах із Подільсько-Воскресенським мостом – ЗМІ

Сотні мільйонів зі столичного бюджету, виділені на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту, могли осідати на рахунках компаній родини народного депутата Миколи Тищенка, також його сестра Юлія будує котеджне містечко під Києвом.

Джерело: розслідування на Bihus.Info

Деталі: Юлія Тишенко володіє чи керує чотирма компаніями, три з них активної діяльності не ведуть. Натомість компанія "Експрес-К" завдяки договорнякам отримувала мільярди.

Ця фірма сестри "слуги народу" минулого року фігурувала в документах із комп’ютера "смотрящого за Києвом" Дениса Комарницького, які стосувалися підрядів на роботи у столиці. "Експрес-К" була в переліку компаній, які, відповідно до ряду "понятійок", мали отримати конкретні підряди на будівництво в Києві. Зокрема, компанії мали дістатися роботи з будівництва однієї з транспортних розв’язок.

У 2020-му фірма сестри Тищенка отримала договір на це будівництво за 16 мільйонів гривень, хоча раніше замовлень на такі суми компанія не отримувала.

Журналісти Bihus.Info встановили, що чоловік Юлії Тищенко – бізнесмен Герман Блінов – з 2019 по 2021 рік отримував "зарплатню" від компанії "Еко-Буд-Трейд", хоча і не мав там посади. Ця компанія у 2017 році без тендеру і досвіду таких робіт отримала з київського бюджету 6 мільярдів гривень на добудову Подільсько-Воскресенського мосту, роботи на якому не завершені й супроводжуються корупційними скандалами.

Відповідно до отриманих журналістами документів, "Еко-Буд-Трейд" була підконтрольною Денису Комарницькому і довгий час була "прокладкою", яка отримувала гроші з бюджету і частину лишала собі або ж "перекидала" на інші підконтрольні фірми.

За словами голови Ради з урбаністики Києва Віталія Селика, Блінов регулярно приїздив на будівництво..

Значну частину отриманих з бюджету коштів "Еко-Буд-Трейд" впродовж останніх років перекидала на компанію "Позитив-В". У судових матеріалах "Позитив-В" значиться як підконтрольна структурам Германа Блінова.

Юлія Тищенко торік стала власницею майже 2 га лісу у Нових Безрадичах поблизу Києва і будує там котеджне містечко для оточення президента. Один коттедж уже майже завершений, ще два котеджі в процесі будівництва. Територія навколо будівництва огороджена парканом.

Микола Тищенко минулого року заперечував причетність до бізнесу сестри.

Проте він і від маєтку, який його дружина називає в Instagram домом, відмежовується: каже, що їздить "в гості".

Журналісти з'ясували, що хоча Микола Тищенко не задекларував нерухомості та землі, він та його дружина безоплатно користуються квартирою та паркомісцями в ЖК "PecherSKY" (елітний житловий комплекс у центрі Києва), а також домом на Ужгородській "мільйонів на 7".

Квартира належать Віталію Сітаку – бізнес-партнеру Миколи Тищенка, співвласнику ресторану "Велюр". Дім належить його матері Людмилі Сітак. Ще один її син Олександр Сітак – парламентський помічник Тищенка і співвласник ресторану "Рішельє", який входить у групу ресторанів Тищенка.

Нагадаємо: За час карантину Микола Тищенко кілька разів фігурував у скандалах: зокрема, на першому локдауні підпільно працював його ресторан "Велюр", на другому локдауні він бучно святкував день народження дружини в готелі у центрі Києва.