Семья Тищенко зарабатывала на схемах с Подольско-Воскресенским мостом – СМИ

Сотни миллионов из столичного бюджета, выделенные на строительство Подольско-Воскресенского моста, могли оседать на счетах компаний семьи народного депутата Николая Тищенко, также его сестра Юлия строит коттеджный городок под Киевом.

Источник: расследование на Bihus.Info

Детали: Юлия Тишенков владеет или управляет четырьмя компаниями, три из них активной деятельности не ведут. А вот компания "Экспресс-К" благодаря договорняки получала миллиарды.

Эта фирма сестры "слуги народа" в прошлом году фигурировала в документах с компьютера "смотрящего за Киевом" Дениса Комарницкого, которые касаются подрядов на работы в столице. "Экспресс-К" была в списке компаний, которые, согласно ряду "понятиек", должны были получить конкретные подряды на строительство в Киеве. В частности, компании должны были достаться работы по строительству одной из транспортных развязок.

В 2020-м фирма сестры Тищенко получила договор на это строительство по 16 миллионов гривен, хотя ранее заказов на такие суммы компания не получала.

Журналисты Bihus.Info установили, что муж Юлии Тищенко – бизнесмен Герман Блинов – с 2019 по 2021 год "получал по сути зарплату" от компании "Эко-Строй-Трейд". Эта компания в 2017 году без тендера и опыта таких работ получила из киевского бюджета 6 миллиардов гривен на достройку Подольско-Воскресенского моста, работы на котором не завершены и сопровождаются коррупционными скандалами.

Согласно полученным журналистами документов, "Еко-Буд-Трейд" была подконтрольной Денису Комарницкому и долгое время была "прокладкой", которая получала деньги из бюджета и часть оставляла себе или "перекидывала" на другие подконтрольные фирмы.

По словам главы Совета по урбанистике Киева Виталия Селика, Блинов регулярно приезжал на строительство.

Значительную часть полученных из бюджета средств "Еко-Буд-Трейд" на протяжении последних лет перебрасывала на компанию "Позитив-В". В судебных материалах "Позитив-В" значится как подконтрольная структурам Германа Блинова.

Юлия Тищенко в прошлом году завладела почти 2 га леса в Новых Безрадичах под Киевом и строит коттеджный городок для окружения президента. Один коттедж уже почти завершен, еще два коттеджа в процессе строительства. Территория вокруг строительства огорожена забором.

Николай Тищенко в прошлом году отрицал причастность к бизнесу сестры.

Однако он и от особняка, который его жена называет в Instagram домом, отмежевывается: говорит, что ездит "в гости".

Журналисты выяснили, что хотя Николай Тищенко не задекларировал недвижимости и земли, он и его жена безоплатно пользуются квартирой и паркоместами в ЖК "PecherSKY" (элитный жилой комплекс в центре Киева), а также домом на Ужгородской "миллионов на 7".

Квартира принадлежат Виталию Ситаку – бизнес-партнеру Николая Тищенко, совладельцу ресторана "Велюр". Дом принадлежит его матери Людмиле Ситак. Еще один ее сын Александр Ситак – парламентский помощник Тищенко и совладелец ресторана "Ришелье", который входит в группу ресторанов Тищенко.

Напомним: За время карантина Николай Тищенко несколько раз фигурировал в скандалах: в частности, на первом локдауне подпольно работал его ресторан "Велюр", на втором локдауне он пышно праздновал день рождения жены в отеле в центре Киева.