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США привітали Україну з новим законом щодо судової реформи

Вівторок, 29 червня 2021, 17:33

Сполучені Штати вітають ухвалення Верховною Радою законопроєкту 3711-Д про оновлення правил відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Джерело: посольство США в Україні у Twitter

Дослівно: "США вітають прийняття законопроєкту 3711-Д за підтримки різних партій, мета якого оновити Вищу кваліфікаційну комісію суддів, і з нетерпінням чекають на остаточний текст документу з урахуванням рекомендацій Венеційської комісії. Вітаємо Верховну Раду та керівництво України з важливим кроком на шляху до комплексної судової реформи".

Деталі: У посольстві додали, що також з нетерпінням чекають на швидке ухвалення законопроєкту №5068 щодо реформування Вищої ради правосуддя, щоб "закріпити сьогоднішнє досягнення".

"Сполучені Штати готові підтримати наших українських партнерів на шляху впровадження законопроєкту 3711-Д та реалізувати цю історичну можливість оновити судову систему України на користь усього українського народу", - йдеться в заяві.

Передісторія: У вівторок Верховна Рада ухвалила законопроєкт №3711-Д, який передбачає перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів за вирішальної ролі міжнародних експертів.

Згідно з новим законом, членів ВККС буде відбирати конкурсна комісія з 6 членів. Йдеться про трьох чинних суддів або суддів у відставці та трьох незалежних міжнародних експертів, але міжнародні експерти матимуть вирішальний голос при відборі кандидата до комісії.

Свого розгляду у ВР чекає також законопроєкт №5068. Він спрямований на реформування Вищої ради правосуддя і передбачає створення незалежного органу – Етичної ради, яка має перевіряти на доброчесність усіх кандидатів до ВРП та ініціювати звільнення тих, що не відповідають критеріям.

Українська правда
Теми: СШАВерховна Радазаконодавствосудреформи


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