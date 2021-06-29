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США поздравили Украину с новым законом о судебной реформе

Вторник, 29 июня 2021, 17:33
США поздравили Украину с новым законом о судебной реформе

Соединенные Штаты приветствуют принятие Верховной Радой законопроекта 3711-Д об обновлении правил отбора членов Высшей квалификационной комиссии судей.

Источник: посольство США в Украине в Twitter

Дословно: "США приветствуют принятие законопроекта №3711-Д при поддержке различных партий, цель которого обновить Высшую квалификационную комиссию судей, и с нетерпением ждут окончательный текст документа с учетом рекомендаций Венецианской комиссии. Поздравляем Верховную Раду и руководство Украины с важным шагом на пути к комплексной судебной реформе".

Детали: В посольстве добавили, что также с нетерпением ждут наискорейшего принятия законопроекта №5068 о реформировании Высшего совета правосудия, чтобы "закрепить сегодняшнее достижение".

"Соединенные Штаты готовы поддержать наших украинских партнеров на пути к внедрению законопроекта 3711-Д и реализации исторической возможности обновить судебную систему Украины в интересах всего украинского народа", - говорится в заявлении.

Предыстория: Во вторник Верховная Рада приняла законопроект №3711-Д, который предусматривает перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей при решающей роли международных экспертов.

Согласно новому закону, членов ВККС будет отбирать конкурсная комиссия из 6 членов. Речь идет о трех действующих судьях или судьях в отставке и трех независимых международных экспертах, но международные эксперты будут иметь решающий голос при отборе кандидата в комиссию.

Своего рассмотрения в ВР ожидает также законопроект №5068. Он направлен на реформирование Высшего совета правосудия и предусматривает создание независимого органа – Совета по этике, который должен проверять на добропорядочность всех кандидатов в ВРП и инициировать увольнение тех, кто не соответствует критериям.

Украинская правда
Темы: СШАВерховная Радазаконодательствосудреформы
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