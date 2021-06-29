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Зеленський поділився радістю через успішну судову реформу в Раді

Вівторок, 29 червня 2021, 18:35
Зеленський поділився радістю через успішну судову реформу в Раді

Президент Володимир Зеленський задоволений, що у вівторок Верховна Рада ухвалила законопроєкт 3711-Д про введення міжнародного контролю у процес формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Ми обіцяли людям відновлення й подальше панування справедливості. Ми робимо це за допомогою різних інструментів щодня.

І сьогодні маємо добрі новини з Верховної Ради України, яка надала сили одному з головних інструментів для забезпечення справедливості – судовій системі.

Нарешті ухвалено законопроект для відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Сподіваюся, що нікому не вдалося сховати в законопроекті юридичні "міни" чи спотворити його зміст "поправковим спамом".

ВККС має бути й буде сформована так, щоб у її членів не було жодних "зобов'язань" чи "зв'язків" з так званою суддівською мафією".

Деталі: За словами президента, не всім в Україні подобається ідея залучення міжнародних експертів до відбору членів ВККС.

"Це означає лише одне – вони проти реальної судової реформи в Україні.

Вони бояться, що судова реформа стане справді реформою, а не імітацією, як було неодноразово протягом останніх 30 років.

І це корисний страх. Ті, хто перетворював судову систему на приватну комерційну корпорацію, мають змиритись і запам'ятати: ваш час закінчився у 2019 році. Ми продовжуємо прибирати всі залишки старої системи з життя України", - пише Зеленський.

Він додав, що чекає законопроєкт на підпис.

Передісторія: У вівторок Верховна Рада ухвалила законопроєкт №3711-Д, який передбачає перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів за вирішальної ролі міжнародних експертів.

Згідно з новим законом, членів ВККС буде відбирати конкурсна комісія з 6 членів. Йдеться про трьох чинних суддів або суддів у відставці та трьох незалежних міжнародних експертів, але міжнародні експерти матимуть вирішальний голос при відборі кандидата до комісії.

Цей законопроєкт привітали в США.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийВерховна Радасудреформи
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