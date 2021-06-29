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Зеленский порадовался успешной судебной реформе в Раде

Вторник, 29 июня 2021, 18:35
Зеленский порадовался успешной судебной реформе в Раде

Президент Владимир Зеленский доволен, что во вторник Верховная Рада приняла законопроект 3711-Д о введении международного контроля в процесс формирования Высшей квалификационной комиссии судей.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Мы обещали людям восстановление и дальнейшее господство справедливости. Мы делаем это с помощью различных инструментов ежедневно.

И сегодня имеем хорошие новости из Верховной Рады Украины, которая придала сил одному из главных инструментов для обеспечения справедливости - судебной системе.

Наконец-то принят законопроект для восстановления работы Высшей квалификационной комиссии судей. Надеюсь, никому не удалось спрятать в законопроекте юридические "мины" или исказить его смысл "поправочным спамом".

ВККС должна быть и будет сформирована так, чтобы у ее членов не было никаких "обязательств" или "связей" с так называемой судейской мафией".

Детали: По словам президента, не всем в Украине нравится идея привлечения международных экспертов к отбору членов ВККС.

"Это означает только одно - они против реальной судебной реформы в Украине.

Они боятся, что судебная реформа станет действительно реформой, а не имитацией, как было неоднократно в течение последних 30 лет.

И это полезный страх. Те, кто превращал судебную систему в частную коммерческую корпорацию, должны смириться и запомнить: ваше время истекло в 2019 году. Мы продолжаем убирать все остатки старой системы из жизни Украины", - пишет Зеленский.

Он добавил, что ждет законопроект на подпись.

Предыстория: Во вторник Верховная Рада приняла законопроект №3711-Д, который предусматривает перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей при решающей роли международных экспертов.

Согласно новому закону, членов ВККС будет отбирать конкурсная комиссия из 6 членов. Речь идет о трех действующих судьях или судьях в отставке и трех независимых международных экспертах, но международные эксперты будут иметь решающий голос при отборе кандидата в комиссию.

Этот законопроект поприветствовали в США.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийВерховная Радасудреформы
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