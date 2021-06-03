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Зеленський ветуватиме свій закон, який "зіпсували" в Раді

Четвер, 3 червня 2021, 19:03

Президент Володимир Зеленський обіцяє ветувати ініційований ним же закон №4651 про декларування, який депутати ухвалили 3 червня, оскільки там немає "пропорційного та справедливого покарання за порушення, пов’язані із декларуванням".

Джерело: Зеленський, якого цитує Офіс президента

Пряма мова: "Я не допущу знищення чи послаблення електронного декларування чиновників. Підписання закону в проголосованому у Верховній Раді вигляді неможливе. Це не те, чого очікують українці, й не те, що їм обіцяв я, внісши цей законопроект на розгляд парламенту. Ми маємо встановити пропорційне та справедливе покарання за правопорушення, пов’язані з декларуванням".

Деталі: Під час голосування в Раді до законопроєкту потрапили правки, які дозволяють не декларувати майно членів родини та ускладнюють процедуру притягнення до відповідальності за недостовірне декларування. Правки були ініційовані нардепами від фракції "Слуга народу"  – Ігоря Фріса та Олексія Ковальова.

Окрім того, за умисне неподання декларації чиновником поправками пропонується запровадити покарання у вигляді обмеження волі. Таке покарання не буде мати належного стримувального ефекту, вважають в ОП. 

Зеленський каже, що система електронного декларування була вимогою Європейського Союзу для запровадження безвізового режиму з Україною, а тому такий закон ставить під загрозу одне з головних досягнень на шляху до інтеграції з ЄС – безвізовий режим.

Дослівно: "Проголосована норма даватиме змогу недобросовісному декларанту переписувати дорогі автівки, квартири, наприклад, на дружину, яка, за його словами, відмовляється надати йому документи про це майно, а отже, не декларувати його. Недобросовісні декларанти пояснюватимуть це тим, що член сім’ї нібито не подав інформацію в будь-якій формі. І за це декларант не буде притягнутий до кримінальної відповідальності".

Що передувало: 3 червня Верховна Рада повернула покарання у вигляді позбавлення волі за брехню посадовців у майнових деклараціях, яку восени скасував Конституційний суд, але з поправками, які пом'якшують відповідальність щодо декларування майна родичів або неподання декларації.

Після цього Національне агентство з питань запобігання корупції та Національне антикорупційне бюро закликали президента Володимира Зеленського ветувати закон № 4651 щодо декларування, ухвалений 3 червня, оскільки він дозволяє не декларувати майно членів родини.

Передісторія:

  • 27 жовтня 2020 року Конституційний суд визнав неконституційними низку положень антикорупційного законодавства. Внаслідок цього рішення Україна ризикувала втратити підтримку МВФ, Світового банку та інших міжнародних партнерів, а також безвізовий режим із ЄС. 
  • 4 грудня Верховна Рада відновила кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, передбачивши за брехню про статки штрафи і обмеження волі.
  • У ЄС зазначили, що вважають це недостатнім кроком. Венеційська комісія Ради Європи також рекомендувала повернути тюремне ув’язнення за умисне приховування активів понад певну межу. 

Українська правда
Теми: деклараціїЗеленськийзаконодавствовето


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