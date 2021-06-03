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Тупицький тричі відвідував окупований Крим – "Схеми"

Четвер, 3 червня 2021, 22:58
Тупицький тричі відвідував окупований Крим – Схеми

Колишній голова Конституційного суду Олександр Тупицький, за даними журналістів, у 2016-2017 роках тричі відвідував окупований Росією Крим, хоча сам це заперечує. 

Джерело: "Схеми: корупція в деталях"

Деталі: Джерела програми у прикордонній службі стверджують, що Тупицький тричі перетинав адмінмежу із окупованим півостром. Зокрема, 20 липня 2016 року він в’їхав до Криму через КПВВ "Чонгар". Повернувся він майже через місяць – 28 серпня. 

Вдруге суддя поїхав на окупований півострів у 2017 році. 7 квітня він знову скористався пунктом пропуску "Чонгар", повернувся він через два дні.

Також він відвідав Крим 5 серпня того ж року. Залишив територію через два тижні – 22 серпня. 

Тупицький у коментарі "Схемам" сказав, що не їздив до Криму, оскільки там Росія порушила кримінальну справу проти нього, а тому він міг би мати проблеми. 

Що передувало: Колишній голова Конституційного суду Олександр Тупицький у 2018 році став власником земельної ділянки у селищі Кореїз окупованої АР Крим, оформивши договір купівлі-продажу за російським законодавством, але не відобразив інформацію про це у своїй декларації про майно та доходи.

Нагадаємо: 

  • Конституційний суд та його судді опинилися в центрі уваги після скандального рішення від 27 жовтня 2020 року щодо неконституційності відкритих електронних декларацій та деяких повноважень Національного агентства з запобігання корупції. (Верховна Рада вже повернула повноваження НАЗК з уточненнями щодо перевірки суддів).
  • 29 грудня 2020 року Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного cуду Олександра Тупицького від посади судді КС. Пізніше Зеленський скасував указ про призначення Тупицького на посаду судді КС.
  • 19 січня 2021 року ДБР заявило, що повідомило про підозру у злочинах за ч.2 ст.384, ст.386 ККУ (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань) Тупицькому, хоча сам Тупицький імітував її невручення і відвідував робоче місце.
  • Тупицького підозрюють у підкупі свідка і введенні в оману суду у справі колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова й "Зуєвського енергомеханічного заводу".

"Українська правда" у Threads

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