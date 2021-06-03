Тупицький тричі відвідував окупований Крим – "Схеми"

Колишній голова Конституційного суду Олександр Тупицький, за даними журналістів, у 2016-2017 роках тричі відвідував окупований Росією Крим, хоча сам це заперечує.

Джерело: "Схеми: корупція в деталях"

Деталі: Джерела програми у прикордонній службі стверджують, що Тупицький тричі перетинав адмінмежу із окупованим півостром. Зокрема, 20 липня 2016 року він в’їхав до Криму через КПВВ "Чонгар". Повернувся він майже через місяць – 28 серпня.

Вдруге суддя поїхав на окупований півострів у 2017 році. 7 квітня він знову скористався пунктом пропуску "Чонгар", повернувся він через два дні.

Також він відвідав Крим 5 серпня того ж року. Залишив територію через два тижні – 22 серпня.

Тупицький у коментарі "Схемам" сказав, що не їздив до Криму, оскільки там Росія порушила кримінальну справу проти нього, а тому він міг би мати проблеми.

Що передувало: Колишній голова Конституційного суду Олександр Тупицький у 2018 році став власником земельної ділянки у селищі Кореїз окупованої АР Крим, оформивши договір купівлі-продажу за російським законодавством, але не відобразив інформацію про це у своїй декларації про майно та доходи.

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