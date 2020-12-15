Рада встановила, як фіксувати адмінпорушення суддів КС

Верховна Рада прийняла вцілому законопроєкт, що визначає особливості складання адмінпротокола про порушення суддів в тому числі і суддів КС.

Джерело: Засідання ВР у вівторок

Деталі: За відповідний проєкт проголосували 321 нардеп. В пояснювальній записці вказується, що внесяться змін до Кодексу про адмінправопорушення "щодо встановлення особливостей складення протоколу про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 172-4-172-9 та 188-46, 212-15 стосовно судді, судді Конституційного Суду України".

Дослівно: "Зокрема, проектом визначаються суб’єкти уповноважені складати протоколи про адміністративні правопорушення з боку Національного агентства з питань запобігання корупції, визначається порядок вручення протоколу, а також встановлюються особливості надання пояснень до протоколу суддями, суддями Конституційного Суду України та інші особливості".

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Що цьому передувало: Верховна Рада у вівторок підтримала в цілому законопроєкт, який відновлює повноваження Національного агентства з запобігання корупції після рішення Конституційного суду.

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