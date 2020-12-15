Рада встановила, як фіксувати адмінпорушення суддів КС
Верховна Рада прийняла вцілому законопроєкт, що визначає особливості складання адмінпротокола про порушення суддів в тому числі і суддів КС.
Джерело: Засідання ВР у вівторок
Деталі: За відповідний проєкт проголосували 321 нардеп. В пояснювальній записці вказується, що внесяться змін до Кодексу про адмінправопорушення "щодо встановлення особливостей складення протоколу про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 172-4-172-9 та 188-46, 212-15 стосовно судді, судді Конституційного Суду України".
Дослівно: "Зокрема, проектом визначаються суб’єкти уповноважені складати протоколи про адміністративні правопорушення з боку Національного агентства з питань запобігання корупції, визначається порядок вручення протоколу, а також встановлюються особливості надання пояснень до протоколу суддями, суддями Конституційного Суду України та інші особливості".
Знати більше: Вбити боротьбу з корупцією. Як Конституційний Суд повертає бандитські 90-ті
Корупційний суд України: чому скандальне рішення КС руйнує не тільки безвізовий режим
Плати штраф і бреши далі: що пропонують в президентському законопроєкті щодо недостовірного декларування
Що цьому передувало: Верховна Рада у вівторок підтримала в цілому законопроєкт, який відновлює повноваження Національного агентства з запобігання корупції після рішення Конституційного суду.
Передісторія:
- 27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційною ст. 366-1 Кримінального кодексу. Рішення КС розцінили як скасування електронного декларування, скасування повноважень НАЗК на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
- У КС запевнили, що з цієї норми ККУ треба лише прибрати "навмисне недекларування" та скорегувати повноваження НАЗК. Судді також запевнили, що рішення КС не вимагало закриття реєструелектронних декларацій.
- Президент Володимир Зеленський запропонував припинити повноваження суддівКС, визнати його рішення про декларування "нікчемним", залишивши без правових наслідків, відновивши дію закону "Про запобігання корупції".
- 4 грудня Верховна Рада відновила кримінальну відповідальність за недостовірне декларування – за брехню про статки передбачили штраф і обмеження волі.