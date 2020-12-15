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Рада встановила, як фіксувати адмінпорушення суддів КС

Вівторок, 15 грудня 2020, 12:14

Верховна Рада прийняла вцілому законопроєкт, що визначає особливості складання адмінпротокола про порушення суддів в тому числі і суддів КС.  

Джерело: Засідання ВР у вівторок

Деталі: За відповідний проєкт проголосували 321 нардеп. В пояснювальній записці вказується, що внесяться змін до Кодексу про адмінправопорушення "щодо встановлення особливостей складення протоколу про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 172-4-172-9 та 188-46, 212-15 стосовно судді, судді Конституційного Суду України".

Дослівно: "Зокрема, проектом визначаються суб’єкти уповноважені складати протоколи про адміністративні правопорушення з боку Національного агентства з питань запобігання корупції, визначається порядок вручення протоколу, а також встановлюються особливості надання пояснень до протоколу суддями, суддями Конституційного Суду України та інші особливості".  

 

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Що цьому передувало: Верховна Рада у вівторок підтримала в цілому законопроєкт, який відновлює повноваження Національного агентства з запобігання корупції після рішення Конституційного суду.  

Передісторія:  

  • 27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційною ст. 366-1 Кримінального кодексу. Рішення КС розцінили як скасування електронного декларування, скасування повноважень НАЗК на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
  • У КС запевнили, що з цієї норми ККУ треба лише прибрати "навмисне недекларування" та скорегувати повноваження НАЗК. Судді також запевнили, що рішення КС не вимагало закриття реєструелектронних декларацій.
  • Президент Володимир Зеленський запропонував припинити повноваження суддівКС, визнати його рішення про декларування "нікчемним", залишивши без правових наслідків, відновивши дію закону "Про запобігання корупції". 
  • 4 грудня Верховна Рада відновила кримінальну відповідальність за недостовірне декларування – за брехню про статки передбачили штраф і обмеження волі.

Українська правда
Теми: КонституціяКСНАЗК


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