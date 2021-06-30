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В Україні стартує бета-тестування Covid-сертифікатів

Середа, 30 червня 2021, 00:25
В Україні стартує бета-тестування Covid-сертифікатів

У Міністерстві цифрової трансформації повідомили про початок бета-тестування "ковідних сертифікатів" у додатку "Дія".

Джерело: пресслужба Мінцифри, віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook

Пряма мова Федорова: "Що таке ковідний сертифікат? Це документ у Дії, який підтверджуватиме ваш статус про вакцинацію в Україні, на території ЄС та інших країнах.

Працюватиме, як і будь-який інший документ у Дії, — його дійсність можна буде перевірити через QR-код.

Ми — одна з перших країн, яка розпочала комунікацію із командою ЄС щодо впровадження ковідних сертифікатів.

Враховуємо вимоги EU Digital COVID Certificate Єврокомісії та Smart Vaccination Certificate ВООЗ".

Деталі: Бета-тест стартує 1 липня, усі тестувальники отримають доступ протягом 48 годин.

Взяти участь у бета-тесті можуть українці, що завершили курс вакцинації від COVID-19 (отримали 2 дози) на території України.

"Також пізніше ковідний сертифікат можна буде згенерувати після негативного результату ПЛР-тестів або якщо ви нещодавно перехворіли на COVID-19" — зазначають у Мінцифри.

Зареєструватись на тестування можна вже зараз за посиланням.

Нагадаємо: Повідомлялося, що Україна запровадить цифрові COVID-сертифікати через 10-14 днів після того, як такі сертифікати будуть введені у дію у Європейському Союзі.

Українська правда
Теми: Діявакцинація
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