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В Украине стартует бета-тестирование Covid-сертификатов

Среда, 30 июня 2021, 00:25
В Украине стартует бета-тестирование Covid-сертификатов

В Министерстве цифровой трансформации сообщили о начале бета-тестирования "ковидних сертификатов" в приложении "Дія".

Источник: пресс-служба Минцифры, вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook

Прямая речь Федорова: "Что такое ковидний сертификат? Это документ в Дії, подтверждающий ваш статус о вакцинации в Украине, на территории ЕС и других странах.

Работать будет, как и любой другой документ в Дії – его действительность можно будет проверить через QR-код.

Мы – одна из первых стран, которая начала коммуникацию с командой ЕС по внедрению ковидних сертификатов.

Учитываем требования EU Digital COVID Certificate Еврокомиссии и Smart Vaccination Certificate ВОЗ".

Детали: Бета-тест стартует 1 июля, все тестировщики получат доступ в течение 48 часов.

Принять участие в бета-тесте могут украинцы, завершившие курс вакцинации от COVID-19 (получили 2 дозы) на территории Украины.

"Также позже ковидний сертификат можно будет сгенерировать после отрицательного результата ПЦР-тестов или если вы недавно переболели COVID-19", - отмечают в Минцифры.

Регистрация на тестирование можно уже сейчас по ссылке.

Напомним: Сообщалось, что Украина введет цифровые COVID-сертификаты через 10-14 дней после того, как такие сертификаты будут введены в действие в Европейском Союзе.

Украинская правда

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Темы: Діявакцинация
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