Шевченко: Ніхто не хотів програвати, тому дотягли до такої драми

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував матч збірної України проти Швеції в 1/8 "Євро-2020".

Джерело: Інтерв'ю Шевченка

Пряма мова: "Грали дуже добре, цікавий футбол вийшов, ніхто не хотів програвати, тому дотягли до такої драми, до кінця".

"У нас немає проблем з нестандартними рішеннями.

Я думаю, ми знали з перших хвилин, як команда повинна і буде грати.

Ми знали, ким її можемо підсилити. Той план, який був розроблений, він спрацював".

"Я вдячний всім людям, які прийшли підтримати. Ми це чули.

Приїхала також моя сім'я, мої діти, тому я дуже хотів домогтися цього результату. Я вдячний своїй команді за сили, які вони витратили, за героїзм на полі, який вони продемонстрували.

Я хочу ще подякувати нашому президенту, він вчора подзвонив і підтримав команду..."

Деталі: Щодо майбутнього матчу у чвертьфіналі "Євро-2020" Шевченко сказав, що "буде важкий матч, ми знаємо, з ким ми граємо (зі збірною Англії – ред.), тому зараз є трошки часу порадіти, а завтра вже будемо вилітати в Рим і почнемо підготовку".

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