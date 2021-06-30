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Шевченко: Никто не хотел проигрывать, поэтому дотянули до такой драмы

Среда, 30 июня 2021, 01:45

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал матч сборной Украины против Швеции в 1/8 "Евро-2020".

Источник: Интервью Шевченко

Прямая речь: "Играли очень хорошо, интересный футбол получился, никто не хотел проигрывать, поэтому дотянули до такой драмы, до конца".

"У нас нет проблем с нестандартными решениями.

Я думаю, мы знали с первых минут, как команда должна и будет играть.

Мы знали, кем ее можем усилить. Тот план, который был разработан, он сработал".

"Я благодарен всем людям, которые пришли поддержать. Мы это слышали.

Приехала также моя семья, мои дети, поэтому я очень хотел добиться этого результата. Я благодарю свою команду за силы, которые они потратили, за героизм на поле, которое они продемонстрировали.

Я хочу еще поблагодарить нашего президента, он вчера позвонил и поддержал команду…"

Детали: По поводу предстоящего матча в четвертьфинале "Евро-2020" Шевченко сказал, что "будет тяжелый матч, мы знаем, с кем мы играем (со сборной Англии – ред.), поэтому сейчас есть немного времени порадоваться, а завтра уже будем вылетать в Рим и начнем подготовку".

Предыстория:

  • Сборная Украины в овертайме обыграла команду Швеции со счетом 2: 1 и впервые в своей истории вышла в 1/4 Чемпионата Европы по футболу.

Украинская правда
Темы: футболШевченко-футболист


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